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Mueren dos adultos y dos niños de una misma familia en la salida de vía de un coche en Malva (Zamora)

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Cuatro personas, dos adultos y dos menores, han fallecido este domingo, 1 de noviembre, en la salida de vía de un turismo por el margen derecho en el kilómetro 16 de la ZA-P-2314 en Malva (Zamora), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 13.45 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso sobre el accidente en el que se informaba de que había tres personas heridas y atrapadas en el vehículo.

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El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Toro y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar, incluido un helicóptero, una ambulancia de soporte vital básico, una UVI móvil y personal de Atención Primaria del centro de salud de Toro.

Finalmente, el personal de Emergencias Sanitarias ha confirmado el fallecimiento de cuatro personas, dos adultas y dos menores.

La Subdelegación del Gobierno en Zamora ha precisado que los adultos fallecidos son el conductor, un varón de 59 años, y la hija de este, una joven de 29 años. Los niños son dos menores de dos y tres años. Todo son miembros de un mismo núcleo familiar y vecinos de la localidad de Asparigos.

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