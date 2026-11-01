Milei inaugura un templo evangélico en Neuquén a pocos días de la visita del papa León XIV

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Buenos Aires, 31 oct (EFE).- El presidente Javier Milei inauguró este sábado un templo religioso en la provincia de Neuquén, en la Patagonia argentina, y volvió a defender la "moral como política de estado", a una semana de la visita del papa León XIV al país, en un renovado gesto para la población evangélica de cara a las elecciones de 2027.

Durante su discurso en el nuevo auditorio de la Iglesia Evangélica Bautista Jesús es Rey, Milei recurrió a distintos pasajes y ejemplos bíblicos para explicar cómo funciona su concepto de "la moral como política de Estado", que, según afirmó, orienta sus "medidas a partir de lo que es justo y no de lo que es políticamente conveniente", incluidas las decisiones económicas.

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En ese sentido se refirió al equilibrio en las cuentas públicas, sobre lo que aseguró que "ceder es injusto y destruye la economía", en una referencia indirecta a la oposición y especialistas que reclaman al Gobierno mayor gasto para recuperar la actividad económica del país.

"Los políticos tradicionales prometen soluciones fáciles justamente porque son populares, pero el Paraíso de un día para el otro no existe", argumentó.

"En el infierno la tasa de interés es infinita", dijo el presidente, y vinculó a políticas estatales "populistas" como propias de lo "diabólico".

"El camino de la justicia no es fácil. La verdadera justicia consiste en respetar nuestros valores morales, los judeocristianos, es decir, los que nos ha dictado el uno", en referencia a Dios.

"Respetar el derecho a la vida, la propiedad y la libertad a rajatabla es justicia, ese es nuestro norte", agregó.

En un claro planteo de campaña electoral, dijo: "Creemos que nuestro camino es el correcto, pero sabemos que depende de mostrarle a ustedes y el pueblo argentino la verdad de estas palabras. Queremos que el año que viene puedan elegir en paz. La otra opción es todo aquello que nos hizo desandar el proceso civilizatorio y nos dejó más cerca de la barbarie".

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Esta visita a Neuquén es un gesto de cercanía con la comunidad evangélica argentina de cara al proceso electoral del año próximo, en el que buscará su reelección.

Al inicio de su alocución, Milei mostró alegría por la próxima visita del papa a Argentina.

"Esta celebración llega en un momento muy especial por la llegada del papa León XIV, lo esperamos con los brazos abiertos", afirmó el presidente, y subrayó que ese hecho es una oportunidad para "reflexionar sobre los principios judeocristianos que hemos decidido defender".

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A pesar del gran despliegue que el Gobierno argentino desplegará entre el 8 y el 11 de noviembre para acompañar la llegada del Santo Padre, Milei y su partido La Libertad Avanza (LLA) mantiene diferencias con la Iglesia católica del país suramericano por las críticas que sus autoridades suelen expresar sobre la situación social de la población en medio del programa económico que el ultraderechista encabeza.

El mandatario, que profesa la religión judía, mantiene un vínculo cercano con sectores evangélicos como la Alianza de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), que en el inicio de su gestión en diciembre de 2023 estableció un convenio de asistencia social con el Ministerio de Capital Humano.

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La iglesia evangélica Jesús es Rey es liderada por Hugo Márquez, y su hija Nadia Márquez, expastora de esa iglesia, es senadora del Congreso nacional por LLA.

Milei participó en julio de 2025 de la inauguración de otro templo evangélico en la provincia de Chaco, en el norte argentino, propiedad de la Iglesia Cristiana Universal.

De acuerdo a un reciente estudio del Barómetro de Religiones y Creencias en Argentina, un equipo de investigación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el 17,4 % de la población del país se percibe evangélica. EFE