Los primeros resultados parciales sitúan a Yotova en cabeza para presidir Bulgaria

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La candidata Iliana Yotova está en cabeza con un 57-59% de apoyo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Bulgaria celebradas este domingo, según datos oficiales aún parciales correspondientes a un 20% del escrutinio.

Yotova, presidenta saliente, se impondría así a su rival, Andrei Giurov, que se quedaría entre un 38 y un 39% de votos, según las proyecciones elaboradas sobre voto real.

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Las encuestas a pie de urna también auguran una victoria de Yotova, aunque con un margen más estrecho: Yotova lograría un 52,5% de votos frente al 43,4% de Giurov, según el estudio de Alpha Research.

Para la empresa demoscópica Myara Yotova conseguiría un 51,1% de votos frente al 44,6% de Giurov y para Trend, Yotova se haría con un 51,6% de sufragios por el 44% de Giugov.

En cuanto a la participación, no hay datos oficiales, pero las encuestas a pie de urna apuntan a 27,2% de asistencia del censo hasta las 20.00 horas, cuando aún restaba una hora para el cierre de urnas.

Yotova y Giugov se enfrentan en segunda vuelta después de que ninguno de los 27 candidatos lograra el pasado 25 de octubre la mitad de los sufragios. Casi 6,6 millones de personas están convocadas a participar en el proceso electoral.

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