El Barça Femení sigue en cabeza de la Liga F Moeve y el Real Madrid vuelve a sufrir para seguirle

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El Barça Femení se mantiene como líder de la Liga F Moeve 2026-2027 después de golear (0-4) en el derbi al FC Badalona Women, mientras que el Real Madrid volvió a sufrir para seguir su estela ante el Sevilla FC (1-2), en partidos correspondientes a la novena jornada del campeonato doméstico.

El líder no falló y alargó el mal momento que atraviesa el FC Badalona Women, que cayó a los puestos de descenso tras encadenar su sexto encuentro sin ganar, pese a que aguantó con opciones hasta la hora de choque ante un rival que se adelantó muy pronto por medio de la brasileña Kerolin, que se estrenó como goleadora en el campeonato.

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A partir de ahí, las locales aguantaron esa desventaja y cerca estuvieron de empatar al inicio del segundo tiempo con una potente falta de Irina Uribe que se estrelló en el larguero. El actual campeón sentenció poco después con un penalti de Caroline Graham Hansen y otro tanto de Kerolin, con Claudia Pina cerrando la goleada.

Por su parte, el Real Madrid se mantiene a dos puntos de las blaugranas después de otra victoria sufrida en su visita al Sevilla FC, al que derrotó por 1-3, con sus dos goles finales en los últimos minutos del choque, muestra una vez más de que no termina de estar del todo final el fútbol madridista.

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La delantera sueca Felicia Schröder adelantó a las visitantes con su octavo gol liguero, pero una gran acción individual de Xenia Barrios puso las tablas antes del descanso. Tras este, el equipo sevillista continuó dando 'guerra', pero tuvo que hincar la rodilla en los compases finales con los tantos de Ariana Caruso y Lineth Beerensteyn.

En cambio, sí tropezó este fin de semana el Atlético de Madrid, que no pudo lograr su cuarta victoria consecutiva para acercarse a la segunda posición tras empatar a un tanto en su visita al Granada CF (1-1). Rosa Otermín adelantó al conjunto rojiblanco, pero Naiara Sanmartín igualó en el minuto 85.

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Este traspié le hizo perder a las colchoneras la tercera posición, ahora en beneficio provisionalmentre del Madrid CFF, que cortó su mal momento ganando 2-1 al Deportivo ABANCA y a la espera de lo que pase este lunes entre el Costa Adeje Tenerife y el Athletic Club.

Además, del fin de semana destacó la primera victoria de la temporada del Valencia CF, que batió remontando 2-1 a la SD Eibar gracias a un doblete de Yasmin, mientras que la Real Sociedad sigue irregular tras no pasar del empate a un gol en el derbi ante el Deportivo Alavés, con nuevo tanto de la realista Ainhoa Marín. El RCD Espanyol se llevó el duelo directo con el Logroño United (2-1) y puso tierra de por medio sobre el descenso.

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