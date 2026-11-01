Fujimori no irá a la Cumbre Iberoamericana para atender emergencias por el fenómeno de El Niño

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Lima, 1 nov (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este domingo que no acudirá a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que comenzará el miércoles en Madrid, para atender directamente la emergencia climática en su país generada por el fenómeno de El Niño.

En un mensaje compartido en la red social X, la jefa de Estado informó que el Comando Nacional sobre el Fenómeno El Niño ha reportado "un fuerte incremento de las lluvias en la zona norte del país a partir de esta noche" del domingo.

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"Estamos tomando medidas inmediatas para enfrentar esta emergencia", dijo Fujimori y precisó que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se dirige a la región Tumbes para coordinar las acciones necesarias y activar todos los protocolos de emergencia.

"Ante esta situación, he decidido no asistir a la cumbre de jefes de Estado en España para atender directamente esta emergencia", anunció Fujimori, quien tenía previsto viajar a Madrid del 2 al 6 de noviembre próximos.

"Estamos movilizando los recursos del Estado para proteger la vida y la seguridad de las familias", remarcó la mandataria.

El gobierno de Fujimori ha activado las alertas sobre un "meganiño" en el territorio peruano, a raíz de los pronósticos conocidos hasta la fecha que anticipan un evento extraordinario y de magnitud superior a los últimos fenómenos climáticos similares registrados en las últimas décadas.

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El pasado viernes, el Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen) de Perú señaló -en su más reciente reporte- que las lluvias que produce este evento en el litoral peruano, que pueden provocar grandes inundaciones, se irán incrementando en lo que resta de 2026 por encima de los promedios habituales.

"Las lluvias, de noviembre 2026 a enero 20276, continuarían por encima de lo normal en la costa norte, sierra occidental, costa central y sierra central occidental, con episodios de moderada a fuerte intensidad", reza el informe.

Por el contrario, en la sierra sur oriental, sierra centro oriental y la Amazonia, las precipitaciones serían de normales a inferiores y el ENFEN advirtió que esta condición será más acentuada en la zona del lago Titicaca, ubicado en el sur del país, donde se esperan precipitaciones inferiores a lo habitual.

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