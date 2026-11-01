El Sayed reivindica los "valores demócratas" tras el apoyo de Stevens al candidato republicano Rogers

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El candidato demócrata al Senado de Estados Unidos por Míchinga, Abdul el Sayed, ha restado importancia al anuncio de su antigua rival por la nominación demócrata, Haley Stevens, que ha apoyado al candidato del Partido Republicano, Mike Rogers, de cara a las elecciones del próximo martes, y ha reivindicado los "valores demócratas".

"Al final no pienso en Haley Stevens. Me interesa menos esa política. Si crees que hay que alzarse ante el odio y has visto esta última campaña no creo que apoyes a Mike Rogers, a Donald Trump y a JD Vance", ha declarado frente a una iglesia de Detroit.

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Así, ha mencionado las políticas en educación, infraestructuras, sanidad o derechos de sindicación como temas que le diferencian claramente de Rogers.

"Me importa mucho más el resto de la población que la gente de la que estáis hablando. Se paga demasiado por la gasolina, por los productos básicos, les preocupa la calidad de la educación de sus hijos, la calidad del aire y del agua que beben. Los principios en los que creemos como demócratas están bastante claros. Yo los apoyo todos", ha apuntado.

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El presidente del Partido Demócrata de Míchigan, Curtis Hertel, ha acusado a Stevens de abandonar el partido y de perjudicar al candidato de la formación en la recta final de la campaña. "El Partido Demócrata de Míchigan está unido y totalmente con Abdul el Sayed, que tiene experiencia demostrada en la lucha por las familias trabajadoras de Míchigan", ha destacado. En cambio, Rogers es "el candidato elegido por Donald Trump" que respalda las políticas del presidente.

La primera vicepresidenta del partido, Portia Roberson, ha argumentado que "los votantes negros de Detroit no necesitan que les digan quién lucha por ellos". "Mike Rogers se presenta con el programa de Donald Trump y sabemos bien lo que ha votado en el Congreso", ha añadido.

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