El italiano Davide Massa arbitrará el Barça-Aston Villa y el francés Letexier, el Atlético-Bayern

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El italiano Davide Massa será el encargado de arbitrar este martes el partido de la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones entre el FC Barcelona y el Aston Villa en el Spotify Camp Nou (21.00 horas), mientras que el francés François Letexier hará lo propio el mismo día a la misma hora en el Atlético de Madrid-Bayern de Múnich del Riyadh Air Metropolitano y el alemán Felix Zwayer, en el duelo entre el Villarreal y el Paris Saint-Germain en el Estadio de la Cerámica.

Massa, de 45 años, se encontrará por segunda vez con los azulgranas en la máxima competición continental. La temporada pasada, el transalpino dirigió el encuentro de fase de liga entre los de Hansi Flick y el Eintracht Frankfurt en el Camp Nou, en el que los locales remontaron con un doblete de Jules Koundé (2-1).

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Por su parte, Letexier, de 37 años, vivirá su tercer cruce con el cuadro de Diego Pablo Simeone, que ha vencido en las dos ocasiones anteriores con el francés en el campo, ambas en fase de grupos: la primera, en la campaña 2021-22 ante el Inter de Milán (2-1), y la segunda, en el curso 2023-24 frente al Feyenoord (3-2).

Mientras, Zwayer, de 45 años, impartirá justicia por cuarta vez a los castellonenses, que cuentan con un balance de dos triunfos y una derrota con el germano. El 'Submarillo Amarillo' se impuso en Liga Europa a la Roma (0-1) en la vuelta de dieciseisavos de final de la temporada 2016-17 y al RB Salzburgo (2-1), también en la vuelta de la misma ronda del curso 2020-21; perdió ante el Manchester United (2-1) en la fase de grupos de la 'Champions' 2021-22.

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