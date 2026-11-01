Un terremoto de magnitud 6 sacude la nación insular de Vanuatu

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Bangkok, 1 nov (EFE).- Un terremoto de magnitud 6 sacudió este domingo el noroeste de la nación insular de Vanuatu, en el océano Pacífico Sur, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sin que se hayan emitido alertas por tsunami ni reportado víctimas o daños materiales por el momento.

Según el USGS, el sismo se produjo a las 22:47 hora local (11:47 GMT) a 10 kilómetros de profundidad en el lecho marino, y su epicentro se registró unos 165 kilómetros al noroeste de la localidad Port-Olry, situada en la isla de Espíritu Santo, la mayor del archipiélago de Vanuatu.

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El sistema de evaluación de impacto del organismo estadounidense asignó al terremoto el nivel verde, el más bajo de su escala de alerta, que indica una probabilidad reducida de consecuencias graves. Por el momento, no se ha informado sobre posibles víctimas o daños materiales causados por el movimiento sísmico.

No consta alerta de tsunami asociada al temblor en los datos facilitados por el USGS, y tampoco ha emitido advertencias el Departamento de Meteorología y Georiesgos de Vanuatu.

El terremoto de este domingo se produce una semana después de que dos sismos de magnitud 6,9 y 6,3 sacudieran las aguas al norte de Vanuatu y llevaran a las autoridades a emitir una alerta de tsunami por la posible formación de olas peligrosas en las costas situadas a menos de 300 kilómetros del epicentro.

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Vanuatu, formado por más de ochenta islas, se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa zona de intensa actividad sísmica y volcánica vinculada al encuentro de varias placas tectónicas.

En diciembre de 2024, un terremoto de magnitud 7,4 causó más de una decena de muertos y alrededor de doscientos heridos en Vanuatu, con graves consecuencias en Port Vila, la capital del país. EFE