Asesinan a balazos a un hombre en la barriada Bélgica, en Ponce

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San Juan, 1 nov (EFE).- Un hombre de aproximadamente 45 años, pero que aún no ha sido identificado, fue asesinado a balazos por algún desconocido frente al negocio La Otra Esquina, en la barriada Bélgica, en Ponce, reportó este domingo la Policía.

Según la información preliminar brindada por las autoridades en la mañana de hoy, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía, reportada a las 10:05 de la noche del sábado, sobre unos disparos en la calle Campos, intersección Caracas, en el mencionado sector ponceño.

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Al llegar los agentes para corroborar la llamada, encontraron el cuerpo baleado y sin signos vitales.

El occiso fue descrito como de tez blanca, estatura de 5 pies 8 pulgadas, con peso de 145 libras, ojos marrones, pelo negro, barba y bigote corto.

Vestía pantalón largo color crema y calzado deportivo color blanco y dorado.

Además, tenía múltiples tatuajes en el área del rostro, pecho, espalda y brazos.

En el lugar, resultó con un impacto de bala en el cristal posterior un vehículo marca Chevrolet, Spark, color gris.

La agente Karen Rivera, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, y la fiscal Jennifer Ortiz Rivera, se hicieron cargo de la pesquisa. EFE