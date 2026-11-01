Ben Shelton incorpora a Juan Carlos Ferrero a su equipo técnico para la temporada 2027

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Villena (Alicante), 1 nov (EFE).- El tenista estadounidense Ben Shelton, actual número cuatro del mundo, incorporará al español Juan Carlos Ferrero,exnúmero uno del tenis mundial y campeón de Roland Garros en 2003, a su equipo técnico a partir de la temporada 2027, en la que trabajará junto a su padre y entrenador, Bryan Shelton.

Según se informó este domingo desde la Ferrero Tennis Academy, la incorporación del técnico valenciano supone un nuevo paso en la trayectoria del estadounidense, de 24 años, que busca consolidarse entre los principales referentes del circuito ATP y ampliar su palmarés, en el que figuran siete títulos y una final de Grand Slam.

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Ferrero, que alcanzó el número uno del ranking mundial en 2003, tras conquistar ese mismo año Roland Garros, cuenta con una reconocida trayectoria como entrenador. Entre sus principales éxitos destaca su trabajo con Carlos Alcaraz, al que acompañó en su ascenso hasta el número uno mundial y en la conquista de varios títulos de Grand Slam.

El extenista de Ontinyent (Valencia) se integrará en una estructura técnica que seguirá contando con Bryan Shelton, padre del jugador y responsable de su formación y desarrollo deportivo.

"Juan Carlos es una de las grandes mentes del tenis. Su experiencia ganando al más alto nivel y formando campeones será un enorme valor añadido para nuestro equipo", señaló en el comunicado Ben Shelton, quien destacó también la importancia de su padre en su carrera y expresó su satisfacción por afrontar esta nueva etapa junto a ambos técnicos.

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Por su parte, Ferrero valoró las cualidades del estadounidense y mostró su disposición a contribuir a su progresión. "Ben tiene un talento, una potencia y un carácter extraordinarios. Estoy muy contento de unirme a Bryan y al equipo en este nuevo y emocionante capítulo", afirmó.

El técnico español añadió que espera aportar su experiencia y trabajar conjuntamente con el equipo para ayudar a Shelton a alcanzar sus objetivos en los grandes torneos.

La incorporación de Ferrero está prevista para la temporada 2027 del circuito ATP, en una colaboración que combinará la continuidad del trabajo desarrollado por Bryan Shelton con la experiencia del entrenador español en la formación de jugadores de élite.