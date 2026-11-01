Antonelli conquista el Mundial de Fórmula 1 en un triste abandono de Alonso

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El piloto italiano de Fórmula 1 Kimi Antonelli (Mercedes) se proclamó campeón del mundo con la tercera posición en un Gran Premio de México que se llevó el neerlandés Max Verstappen, con Lewis Hamilton (Ferrari), segundo, mientras que el español Fernando Alonso (Aston Martin) tuvo que parar y abandonar a las seis vueltas.

Antonelli, en su segunda temporada en el 'Gran Circo', certificó el título con cuatro carreras aún por delante, y se convirtió en el piloto más joven de la historia en ser campeón, a sus 20 años, tres más joven de cuando lo logró Sebastian Vettel en 2010. La emoción, como se esperaba, fue mucho más por descubrir al ganador en México.

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