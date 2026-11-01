Agencias

Antonelli conquista el Mundial de Fórmula 1 en un triste abandono de Alonso

Imagen VMEXNOJSUNFOTF5PMUPW3FI2N4
Guardar

El piloto italiano de Fórmula 1 Kimi Antonelli (Mercedes) se proclamó campeón del mundo con la tercera posición en un Gran Premio de México que se llevó el neerlandés Max Verstappen, con Lewis Hamilton (Ferrari), segundo, mientras que el español Fernando Alonso (Aston Martin) tuvo que parar y abandonar a las seis vueltas.

Antonelli, en su segunda temporada en el 'Gran Circo', certificó el título con cuatro carreras aún por delante, y se convirtió en el piloto más joven de la historia en ser campeón, a sus 20 años, tres más joven de cuando lo logró Sebastian Vettel en 2010. La emoción, como se esperaba, fue mucho más por descubrir al ganador en México.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Antonelli devora el récord de precocidad de Vettel y devuelve el Mundial de la F1 a Italia 73 años después

Antonelli devora el récord de precocidad de Vettel y devuelve el Mundial de la F1 a Italia 73 años después

A dos días de elecciones de EEUU: Trump amenaza con vetos y Justicia interviene en Alaska

Infobae

ONG independiente confirma nuevo feminicidio en Cuba, y se elevan a 57 en 2026

Infobae

El colombiano Chaves se consagra campeón de la Vuelta a Guatemala

Infobae

México informa de que un ciudadano mexicano continúa desaparecido tras el accidente de tren de Urda

México informa de que un ciudadano mexicano continúa desaparecido tras el accidente de tren de Urda