México informa de que un ciudadano mexicano continúa desaparecido tras el accidente de tren de Urda

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El Gobierno mexicano ha informado este domingo de que un ciudadano mexicano continúa desaparecido tras el accidente de tren ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda, Toledo, que se ha saldado provisionalmente con 69 muertos, según el último balance.

El Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano ha publicado una nota en la que explica que hay doce personas mexicanas afectadas, once de las cuales sufrieron "lesiones leves" y ya han sido dadas de alta.

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"En relación al caso de un connacional cuyo paradero aún no ha sido confirmado, se informa lo siguiente: Las autoridades españolas continúan con su búsqueda e identificación", ha indicado el Ministerio.

La Embajada de México en España mantiene una estrecha comunicación con las autoridades españolas para "dar seguimiento puntual a la evolución de los hechos".

Además, destaca que un encargado de la Sección Consular de la Embajada se ha trasladado hasta Toledo para "seguir acompañando a su familiar y dar el apoyo necesario". "La Embajada brindará apoyo económico a los familiares durante su estancia en España y mantiene activo el protocolo de protección consular", ha añadido.

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"La Secretaría de Relaciones Exteriores refrenda su firme compromiso con la defensa y protección de las mexicanas y mexicanos en el exterior", concluye el comunicado.