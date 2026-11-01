Angy Fernández, José Lamuño, Javier Hernández, y Adam Jezierski arropan a Andrea Duro y Guillermo Sánchez en su boda. Andrea Duro y Guillermo Sánchez celebraron ayer su boda rodeados de familiares y amigos en una jornada muy especial que reunió a varios rostros conocidos del mundo de la interpretación. Entre los invitados estuvieron algunos de los compañeros y amigos de la actriz desde su etapa en 'Física o Química': Angy Fernández, Javier Hernández, José Lamuño y Adam Jezierski. Una celebración con un significado especial por el lugar elegido por los novios, la misma finca donde el elenco de la popular serie juvenil rodó su reencuentro. Los invitados fueron llegando principalmente en coche, mientras que también se pudo ver a varias mujeres descargando flores, una maleta y diferentes elementos que parecían formar parte de la decoración del enlace. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Andrea Duro y Guillermo Sánchez celebraron ayer su boda rodeados de familiares y amigos en una jornada muy especial que reunió a varios rostros conocidos del mundo de la interpretación. Entre los invitados estuvieron algunos de los compañeros y amigos de la actriz desde su etapa en 'Física o Química': Angy Fernández, Javier Hernández, José Lamuño y Adam Jezierski. Una celebración con un significado especial por el lugar elegido por los novios, la misma finca donde el elenco de la popular serie juvenil rodó su reencuentro. Los invitados fueron llegando principalmente en coche, mientras que también se pudo ver a varias mujeres descargando flores, una maleta y diferentes elementos que parecían formar parte de la decoración del enlace.

Uno de los invitados que más detalles compartió sobre su relación con la novia fue Javier Hernández, que desveló la importante conexión personal que mantiene con Andrea desde hace años: "Nos conocemos de hace ya muchísimo tiempo, de hecho yo conocí a mi mujer a través de ella", confesó el actor, que actualmente también comparte proyecto profesional con la actriz en el teatro, donde están preparando juntos 'Madame Bovary'. Javier tuvo también palabras de cariño para Guillermo, al que definió como "encantador", y aseguró estar encantado de que ambos hayan encontrado el amor. "La mejor de las vidas", fue su deseo para los recién casados. Desde su propia experiencia, ya que se casó hace poco y aseguró estar "encantado", espera que Andrea y Guillermo disfruten de la misma felicidad. Además, se mostró satisfecho por el buen tiempo que acompañó la celebración y animó a los invitados a bailar, cantar, comer y beber.

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También Angy Fernández quiso estar al lado de su amiga en un día tan señalado, aunque tuvo que compaginar la celebración con sus compromisos profesionales: "Yo vengo rápido porque luego me tengo que ir a hacer teatro, pero bueno, quería estar", explicó. La actriz aseguró que Andrea estaba "muy feliz" y "guapísima" y definió a Guillermo como "majísimo", destacando que ambos se llevan muy bien y que son grandes compañeros de viaje. "Les deseo que sean felices, que disfruten sobre todo hoy del día y de la vida", afirmó. Angy reconoció que le daba pena perderse algunas de las sorpresas de la boda e incluso la posibilidad de que le cayese el ramo, pero tenía claro que lo importante era poder abrazar a su amiga y acompañarla. Por su parte, José Lamuño, que definió a Andrea como una de sus mejores amigas, también quiso transmitirles sus mejores deseos: "Les deseamos muchísima felicidad, por supuesto que sí". El actor destacó lo especial que resultaba celebrar el enlace en la misma finca donde rodaron el reencuentro de 'Física o Química' y aseguró que Guillermo es "maravilloso" y "genial", formando ambos, en sus palabras, "una pareja excelente".

Otro de los protagonistas de este reencuentro fue Adam Jezierski, que llegó a la finca con ganas de celebrar el amor de sus amigos, a los que conoce desde la infancia. El actor se mostró muy feliz por la boda y reconoció que le resultaba curioso volver a ver a Andrea casarse en un escenario tan ligado a su pasado profesional: "Curioso, esto va a ser gracioso, volver a ver a Andrea casarse aquí", comentó entre risas. Adam les deseó que sean "muy felices y que la vida les sonría mucho" y animó a todos los presentes a disfrutar de la celebración. Preguntado por la posibilidad de que los antiguos compañeros acabasen cantando la mítica canción de 'Física o Química', dejó una divertida respuesta: "A ver, no quedará otra, supongo". Una jornada marcada por los reencuentros, la amistad y el cariño de los compañeros de una serie que sigue muy presente en sus vidas y que quisieron acompañar a Andrea Duro en el comienzo de esta nueva etapa junto a Guillermo Sánchez.

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