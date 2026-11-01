Marc Márquez: "Cuando sientes que es el día, tienes que aprovecharlo"

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El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati), que ha ganado este domingo la carrera del Gran Premio de Malasia, ha asegurado que ha sentido que era "el día" de "asumir riesgos", y ha recordado que aunque no quedan "muchas carreras" sí restan "muchos momentos", por lo que no debe perder la concentración si quiere conquistar su décimo título mundial y la octava corona de la categoría reina.

"Cuando sientes que es el día, tienes que aprovecharlo. Desde la FP1, he estado súper concentrado todo el fin de semana, he salido en plan 'time attack' tratando de encontrar el límite en todas las sesiones porque era el momento de asumir riesgos. Lo hemos hecho y nos ha salido una carrera perfecta, así que estoy muy contento, pero tenemos que mantener nuestra mentalidad", señaló en declaraciones a Estrella Galicia 0,0, de la que es embajador.

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A falta de tres Grandes Premios para el final, el de Cervera cuenta con 44 puntos de ventaja sobre Jorge Martín (Aprilia), que no pudo correr este fin de semana por su fractura en la muñeca. "No quedan muchas carreras, pero sí muchos momentos, así que tenemos que mantenernos en modo 'superconcentración'", indicó, antes de tener un recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de esta semana. "Toledo, Urda, estamos con vosotros", manifestó.

Por su parte, Alex Márquez (Ducati), que fue tercero este domingo en Sepang, relató las sensaciones experimentadas en carrera. "Ha sido difícil, hacía mucho calor y sabía desde antes de comenzar que iba a ser muy complicado mantener la intensidad durante toda la carrera, por eso he mantenido la calma detrás de Marc al principio. Estoy satisfecho, el tercer puesto era lo máximo que podía conseguir hoy", apuntó.

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"Quisiera dar las gracias a mi equipo por haber reconstruido mi moto tras la caída de ayer, ya que estaba destrozada. También quiero transmitir de todo corazón mis condolencias y mejores deseos por lo ocurrido en España", finalizó.