La Policía detuvo a más de 300 personas en Londres por apoyar al grupo Palestine Action

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Londres, 1 nov (EFE).- Un total de 325 personas fueron detenidas el sábado durante una protesta frente a la embajada de Estados Unidos en Londres, en apoyo al grupo Palestine Action, proscrito en el Reino Unido, informó este domingo la Policía Metropolitana (Met, en inglés).

La gran mayoría de los arrestos -320- fueron por expresar su respaldo a una organización prohibida en virtud de la legislación antiterrorista británica, indicó la Met en su cuenta de X.

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El anterior gobierno laborista de Keir Starmer decretó en 2025 la prohibición de Palestine Action, al que consideró grupo terrorista, después de que varios activistas entrasen en junio de ese año en la base aérea militar de Brize Norton (sur de Inglaterra), donde causaron daños al pintar de rojo dos aviones.

Esta decisión ha sido controvertida en el Reino Unido, donde simpatizantes han salido a la calle en diversas manifestaciones para expresar su apoyo a la organización y su rechazo a la prohibición.

La protesta del sábado tuvo lugar antes de que el 4 de noviembre el Tribunal Supremo británico celebre una vista de apelación -de dos días de duración-, para decidir si prohibir a Palestine Action fue legal.

El recurso fue presentado por una de las fundadoras de la organización, Huda Ammori.

La proscripción ha generado también malestar en el mundo cultural. La autora irlandesa Sally Rooney anunció que sacaba sus obras de las librerías británicas para evitar posibles represalias legales por su apoyo a Palestine Action. EFE