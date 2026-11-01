Renfe mantiene su dispositivo de asistencia a familiares de los afectados en Madrid, Toledo y Sevilla

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Renfe mantiene activado su Plan de Asistencia a Viajeros y Familiares de Víctimas de Accidentes Ferroviarios (PAVAF) para atender y apoyar a las personas afectadas por el accidente ferroviario en Urda (Toledo) y a sus familias, con tres Centros de Atención a Familiares (CAF) operativos en Madrid, Toledo y Sevilla.

Según ha informado la compañía, estos centros prestan asistencia personalizada a los familiares de las víctimas y a los afectados. Los equipos de Renfe trabajan de manera coordinada para ofrecer una atención integral y permanente durante la gestión de la emergencia.

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La asistencia incluye la gestión de seguros e indemnizaciones, la organización de traslados y desplazamientos, apoyo psicológico especializado, acompañamiento personal y asesoramiento para realizar los trámites administrativos que necesiten las familias.

Asimismo, Renfe ha habilitado un teléfono de atención permanente para familiares y afectados, el 900 10 10 20, a través del cual se ofrece información, orientación y apoyo las 24 horas del día, canalizando todas las necesidades que puedan surgir durante la gestión de esta emergencia.

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