Agencias

2-1. El Athletic toma impulso y frena a la Real en un derbi eléctrico

Guardar

Bilbao, 1 nov (EFE).- El Athletic Club ganó por 2-1 a la Real Sociedad en un derbi vasco eléctrico y cargado de emoción en el que el equipo rojiblanco tomó impulso en la clasificación y cortó la racha de cuatro victorias ligueras consecutivas que acumulaba el equipo 'txuri urdin'.

El Athletic se adelantó al cuarto de hora a través de un gol de Iñaki Williams a pase de su hermano Nico y la Real empató en el minuto 30 con un gran zurdazo de Susic desde la frontal. Antes de llegar al descanso, en el tiempo extra, Berenguer puso el 2-1 definitivo al transformar un penalti decretado por un derribo de Aranburu a Nico dentro del área.

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los Vikings dejan su invicto en Detroit y a Lamar Jackson le espera el quirófano

Infobae

Philippe rechaza unas primarias de centro-derecha para las presidenciales francesas de 2027

Infobae

La secretaria de Estado de Vivienda de Portugal ofrece reunirse con las acampadas

La secretaria de Estado de Vivienda de Portugal ofrece reunirse con las acampadas

Una ONG independiente confirma un nuevo feminicidio en Cuba y se elevan a 56 en 2026

Infobae

La viuda del alcalde Carlos Manzo exige justicia a Sheinbaum un año después del asesinato

Infobae