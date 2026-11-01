2-1. El Athletic toma impulso y frena a la Real en un derbi eléctrico

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Bilbao, 1 nov (EFE).- El Athletic Club ganó por 2-1 a la Real Sociedad en un derbi vasco eléctrico y cargado de emoción en el que el equipo rojiblanco tomó impulso en la clasificación y cortó la racha de cuatro victorias ligueras consecutivas que acumulaba el equipo 'txuri urdin'.

El Athletic se adelantó al cuarto de hora a través de un gol de Iñaki Williams a pase de su hermano Nico y la Real empató en el minuto 30 con un gran zurdazo de Susic desde la frontal. Antes de llegar al descanso, en el tiempo extra, Berenguer puso el 2-1 definitivo al transformar un penalti decretado por un derribo de Aranburu a Nico dentro del área.

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