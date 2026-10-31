Trump "no ha tomado una decisión" sobre reanudar ataques a Irán, afirma Marco Rubio

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Atlanta (EE.UU.), 31 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no ha tomado una decisión" sobre reanudar los ataques a gran escala contra Irán, afirmó este sábado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"Creo que lo que señala el presidente es que Estados Unidos sigue siendo la potencia militar con mayor capacidad del mundo. Podemos alcanzar los objetivos militares que nos propongamos. Él no ha tomado ninguna decisión", respondió en la rueda de prensa de clausura de la reunión de ministros de Exteriores del G20 celebrada en Atlanta (EE.UU.).

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El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que Washington no se toma este conflicto "a la ligera" y que Trump "prefiere resolverlo por la vía diplomática".

Sin embargo, medios estadounidenses como Axios o The New York Times han informado de que Washington y Tel Aviv preparan una posible nueva ofensiva que incluiría ataques contra dirigentes iraníes e infraestructuras energéticas y nucleares del país persa, para después de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos el próximo martes.

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Una delegación iraní viajó a Doha este sábado para continuar las consultas diplomáticas sobre las condiciones de Teherán para poner fin a la guerra con Estados Unidos, según informó el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí.

Sobre posibles futuros contactos con Estados Unidos, el ministro aseguró que actualmente no existen planes para reunirse con representantes estadounidenses y calificó de "mera especulación de los medios" las informaciones sobre un posible encuentro.

Atlanta (EE.UU.), 31 oct (EFE).- Los ministros de Exteriores del Quad, integrado por Estados Unidos, Australia, la India y Japón, expresaron este sábado su intención de proporcionar conjuntamente más de 85 millones de dólares en asistencia técnica y financiera para facilitar el acceso a tecnologías de inteligencia artificial (IA) en la región del Indopacífico.

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El anuncio se produjo tras una reunión del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con sus tres homólogos en Atlanta (EE.UU.), al margen de una reunión ministerial del G20.

Los cuatro Gobiernos destacaron en un comunicado conjunto la importancia de estas tecnologías para el crecimiento económico y señalaron que la asistencia se canalizará, entre otros mecanismos, a través del denominado Acelerador del Quad.

La declaración no precisa el calendario de las aportaciones ni cuánto destinará cada país.

Además, Estados Unidos se comprometió a entregar 10 millones de dólares para promover infraestructuras e instalaciones en la India y recuperar minerales críticos de residuos electrónicos y otros materiales.

Esta iniciativa busca reforzar las cadenas de suministro de materias primas esenciales para el desarrollo tecnológico y reducir la dependencia de China.

Los cuatro países también subrayaron la "necesidad absoluta" de preservar los derechos y las libertades de navegación en el estrecho de Ormuz, el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, ante los bloqueos de Irán y sus aliados hutíes en repuesta a la ofensiva estadounidense.

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También defendieron el flujo ininterrumpido del comercio "sin la imposición de peajes".

Los líderes del Quad tienen previsto reunirse el próximo noviembre en Manila (Filipinas), al margen de las reuniones de la ASEAN, a las que también asistirá el presidente estadounidense, Donald Trump. EFE