La ONU renueva por un año el mandato de la UNSMIL para impulsar elecciones en Libia en un plazo de dos años

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El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha acordado este viernes extender el mandato de la Misión de Apoyo a Libia (UNSMIL) por un año para acercar al país africano a la celebración de elecciones en un plazo de dos años, con el voto a favor de trece miembros y la abstención de Rusia y Grecia.

Según la organización, la misión mantendrá sus operaciones de mediación y facilitación hasta finales de octubre de 2027. El objetivo central sigue siendo impulsar un proceso político inclusivo, "dirigido y liderado por los propios libios", para celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias creíbles.

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El consenso sobre el texto articulado se alcanzó tras dos jornadas de trabajo celebradas a principios de esta semana en Túnez, bajo los auspicios de la División de Derechos Humanos de la UNSMIL. Las sesiones dieron continuidad a las deliberaciones previas desarrolladas en Ginebra y la capital tunecina y han reunido a miembros parlamentarios, exministros, autoridades humanitarias y representantes de la sociedad civil.

"Este compromiso de avanzar hacia la adopción del proyecto de ley representa un paso significativo para garantizar que las organizaciones de la sociedad civil libia puedan operar de forma segura, independiente y eficaz", ha matizado la relatora de Derechos Humanos de la ONU, Kholoud Najm.

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Asimismo, la resolución reitera "el llamamiento del órgano de seguridad de la ONU para el retiro incondicional e inmediato de todas las fuerzas extranjeras, combatientes y mercenarios desplegados en territorio libio", en consonancia con el acuerdo de alto el fuego de agosto de 2020.

Durante la sesión, la representante especial adjunta de la ONU para Libia, Stephanie Koury, ha remarcado que el cometido de la UNSMIL se ciñe a "facilitar el diálogo y aportar asistencia técnica a petición de las partes", al tiempo que ha instado a los asistentes a alcanzar "resultados prácticos que garanticen una hoja de ruta realista".

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Tras revisar los artículos del borrador, las partes han acordado una ruta concreta para remitir el proyecto legislativo al Parlamento para su tramitación formal. Por su parte, la relatora especial de la ONU, Gina Romero, se ha comprometido a supervisar el proceso y prestar el asesoramiento técnico necesario para que el texto final se ajuste a los estándares internacionales en materia de libertad de asociación, según ha informado la agencia estatal LANA.

Por su parte, Najm ha destacado que el compromiso alcanzado supone "un paso significativo para garantizar que las organizaciones de la sociedad civil libia puedan operar con seguridad, independencia y eficacia".