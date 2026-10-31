Rosario Central derrota a Sarmiento y alcanza la cima de la tabla general

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Buenos Aires, 30 oct (EFE).- Rosario Central derrotó este viernes por 1-2 a Sarmiento en Junín en uno de los cuatro partidos que marcaron el inicio de la decimoquinta y penúltima jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino.

Con dos goles de Gastón Ávila, el último sobre la hora, el ‘Canalla’ se impuso en Junín y quedó en lo más alto de la tabla general, con 59 unidades, dos por arriba de Boca Juniors y Argentinos Juniors.

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En otro resultado de este viernes, Racing Club venció por 2-1 a Aldosivi de Mar del Plata y decretó el descenso del equipo marplatense a la segunda división para acompañar a Estudiantes de Río Cuarto, que este viernes cayó por 1-2 en casa ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Por último, Tigre puso fin a una serie de ocho partidos sin victorias al derrotar a domicilio por 0-2 a Huracán, que quedó pendiente de un hilo para clasificarse a la segunda fase del torneo.

Este sábado continuará la jornada con tres encuentros y el domingo se disputará el superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate en ‘La Bombonera’ de Buenos Aires. EFE