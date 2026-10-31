6-1. El Barça se olvida del clásico goleando al Alavés en la noche de Fermín

Guardar

Barcelona, 31 oct (EFE).- El Barcelona, con un Fermín estelar, finiquitó con una goleada (6-1) la visita del Deportivo Alavés al Spotify Camp Nou, que, tras vivir una clásico de alto voltaje que finalizó con derrota ante el Real Madrid, disfrutó de una velada de lo más plácida resuelta con cuatro goles en la primera mitad.

A ello contribuyó el guion de un choque sin una pizca de suspense y también el tímido ambiente del coliseo azulgrana, que se entretuvo haciendo la ola ante la ausencia de la grada de animación, desactivada provisionalmente por el club por los incidentes en el duelo contra el Real Madrid.

PUBLICIDAD

Quique Sánchez Flores, técnico del Alavés, sorprendió con una línea de cinco en el centro del campo, apostando por el músculo de Protesoni y Guevara en detrimento de Ibáñez y Antonio Blanco y retrasando la posición de Rebbach.

Y al Barça, con una zaga inédita de la que formaron parte De Jong como lateral izquierdo y el debutante Brian Fariñas en el lateral derecho, le costó, al principio, encontrar el juego entre líneas.

Sin embargo, el 1-0 a los 8 minutos le permitió esquivar la ansiedad por resolver pronto el duelo después de encadenar sus dos primeros tropiezos de la temporada en el clásico ligero y contra el PSG en la 'Champions'.

Un pase filtrado de Pedri al desmarque de ruptura de Fermín, habilitaba al centrocampista andaluz, que asistía a Raphinha para que marcara a placer el primero de la noche.

El Alavés tuvo el empate en una transición en la jugada siguiente, pero Rebbach remataba alto un pase de Ángel Pérez desde la banda derecha.

El Barça volvió a marcar en la segunda que tuvo. Esta vez, el asistente fue Lamine Yamal y el goleador Fermín, quien fusilaba a Sivera de tiro cruzado tras aparecer desde la segunda línea.

Pese a las buenas intenciones del conjunto vitoriano, que intentaba ralentizar el juego de los locales e inquietaba tímidamente a Joan García cada vez que tenía ocasión, el Barcelona no llegó a sentirse nunca realmente exigido.

Raphinha no acertaba a rematar, con Sivera ya batido, una asistencia de Lamine Yamal, y el meta visitante sacaba una mano prodigiosa al propio Lamine, en un disparo a bocajarro con el que pretendía culminar una jugada por banda izquierda de Adeyemi.

PUBLICIDAD

El 3-0 llegaría en el minuto 41, en una robo de Fermín, que esta noche estuvo en todas partes. Tras recuperar el balón, el '7' azulgrana habilitaba de primeras a Raphinha para que marcara su decimoquinto tanto en LaLiga sobre la salida desesperada de Sivera.

Cuando parecía que el choque se iba al descanso, llegó el cuarto en un tiro seco desde la frontal que Lamine Yamal ajustaba al palo tras una cesión atrás de Cancelo.

El Barcelona, que venía de sufrir una estresante semana con dos partidos de la máxima exigencia, respiraba aliviado porque volvía a tener un encuentro tranquilo. Y Flick lo aprovechaba dosificando a sus hombres tras la reanudación pensado en la visita del Aston Villa este martes en la Champions.

PUBLICIDAD

Primero fue Pedri al que Bernal relevó en el entreacto, a Raphinha le tocó justo después que Adeyemi enviara a las nubes otro regalo de Fermín cuando lo más fácil era enviar el balón al fondo de la red.

Y a Lamine Yamal le tocaría el siguiente turno de descanso tras hacer el quinto, en el 64. Un gol con cierto suspense, pues la jugada tuvo que validarla el VAR por un posible fuera de juego del '10' azulgrana, quien recibió una balón del recién ingresado Gabriel Jesus para batir al portero visitante con una vaselina sutil.

PUBLICIDAD

Gordon, el que fue su relevo, haría el sexto a falta de un cuarto de hora para el final, ganándole la carrera a Guevara y definiendo sobre Sivera tras recibir un asistencia estratosférica de Rodri, el protagonista negativo en la jugada siguiente.

Y es que una pérdida suya provocó el gol del honor del Alavés en la recta final del choque, obra de Mariano, quien hacía pocos minutos que había relevado a Lucas Boye en el terreno de juego.

Un tanto que no lograba maquillar la goleada encajada por el equipo vasco, que prosigue con su caída en picado en la clasificación tras encadenar siete partidos sin ganar en LaLiga.

El Barça, que el domingo pasado puso fin a un racha de nueve victorias seguidas, se dio en cambio un baño de autoestima para olvidar su 'semana negra' y mantenerse en el liderato, que la próxima jornada se jugará contra el Atlético de Madrid.

PUBLICIDAD

- Ficha técnica:

6 - Barcelona: Joan García; Brian Fariñas, Cubarsí, De Jong (Gerard Martín, min. 82), Cancelo (Balde, min.62); Pedri (Bernal, min, 46), Rodrí; Lamine Yamal (Gordon, min. 74), Fermín, Adeyemi; y Raphinha (Gabriel Jesus, min. 62).

1 - Alavés: Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Koski, Yusi; Ángel Pérez (Novoa, min. 74), Guevara, Protesoni (Toni Martínez, min. 46), Suárez (Pablo Ibáñez, min. 55); Lucas Boyé (Mariano min. 74) y Rebbach (Mañas, min.55).

Goles: 1-0, min. 8: Raphinha. 2-0, min. 23: Fermín Lopez. 3-0, min. 41: Raphinha. 4-0, min. 45+1: Lamine Yamal. 5-0, min. 64: Lamine Yamal. 6-0, min. 81: Gordon. 6-1, min. 84: Mariano.

Árbitro: Adrián Cordero. Amonestó a Pedri (min. 40), Cancelo (min. 58), por parte del Barcelona; a Protesoni (min. 27), Ángel Pérez (min. 45+3) y Pablo Ibáñez (min. 60), por parte del Alavés.

Incidencias: partido de la undécima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou ante 53.523 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).

PUBLICIDAD

Ginés Muñoz.