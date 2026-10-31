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Japón exige a Rusia la liberación de un periodista detenido por espionaje durante el G20

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El ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, ha pedido este viernes al Gobierno ruso, durante una reunión con su homólogo, Serguéi Lavrov, que libere de inmediato a un periodista japonés detenido, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

Durante un encuentro bilateral en el marco de la reunión del G20 en Atlanta (Estados Unidos) --el primer cara a cara formal de Exteriores entre ambos países en casi cinco años-, el ministro Motegi ha exigido a Lavrov la inmediata liberación de un periodista japonés detenido por presunto espionaje en la isla de Sajalín, ubicada en el extremo oriental ruso.

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El reportero, profesional del diario 'Hokkaido Shimbun', fue arrestado el pasado 13 de octubre por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia y permanece bajo custodia. Las autoridades rusas no autorizaron la asistencia consular por parte de la Embajada japonesa en Moscú hasta este lunes.

Por otro lado, en relación con el conflicto en Ucrania, el jefe de la diplomacia japonesa ha urgido a Moscú a emprender acciones concretas para alcanzar una "paz justa y duradera". Asimismo, según ha informado el Ministerio, Motegi ha fijado la posición de Tokio sobre los desencuentros pendientes entre ambos países, incluidas las discrepancias sobre la soberanía de las islas Kuriles del Sur (denominadas Territorios del Norte por Japón), controladas por Rusia.

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Tokio ya presentó una protesta formal el pasado agosto con motivo de la primera visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a uno de los islotes disputados.

Por su parte, el Ministerio Exteriores de Rusia ha señalado que Lavrov ha recalcado durante la reunión que Japón debe abandonar su "política hostil" como requisito indispensable para reactivar un diálogo pleno.

Pese al acusado deterioro de las relaciones bilaterales, ambas partes acordaron mantener abiertos los canales de comunicación.

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