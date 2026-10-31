Japón exige a Rusia que libere al periodista nipón detenido por sospechas de espionaje

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Tokio, 31 oct (EFE).- El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, exigió este viernes a su homólogo de Rusia, Serguéi Lavrov, la liberación inmediata del periodista japonés detenido en Sajalín hace más de dos semanas bajo acusaciones de espionaje, en un encuentro en los márgenes de la cumbre de cancilleres del G20 en Estados Unidos.

"En relación con la detención de un ciudadano japonés en el óblast de Sajalín, el ministro Motegi instó enérgicamente a su liberación inmediata", detalló este sábado el Ministerio de Exteriores japonés tras la reunión, la primera que mantienen ambos ministros en unos cinco años.

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Durante el encuentro, Motegi pidió además a Lavrov que Rusia tome medidas "positivas" para lograr la paz en Ucrania, añadió la oficina del japonés.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso anunció a mediados de octubre la detención de un periodista japonés del diario Hokkaido Shimbun cuando se encontraba en Sajalín (Lejano Oriente ruso), bajo acusaciones de espionaje.

El Gobierno de Japón convocó un día después al embajador ruso en Tokio, Nikolai Nozdrev, para solicitar información sobre el caso. Esta semana, las autoridades japonesas dijeron que funcionarios de su embajada en Rusia realizaron una primera visita consular al periodista detenido y exigieron su liberación.

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El incidente se confirmó en plena tensión diplomática entre Tokio y Moscú tras la primera visita en agosto pasado del presidente ruso, Vladímir Putin, a la isla de Iturup (Etorofu en Japón), en las Kuriles del Sur, un territorio que reclama el Gobierno japonés.

La visita provocó entonces la condena de las autoridades japonesas y un cruce de reproches con el Gobierno ruso, profundizando en el deterioro de las relaciones entre ambos países a raíz de la invasión rusa de Ucrania. EFE