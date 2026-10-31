Jamenei ordena que la respuesta a cualquier ataque de EEUU no tenga restricciones geográficas

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El líder de la República Islámica de Irán, Mojtaba Jamenei, ha ordenado este sábado a las Fuerzas Armadas del país que la respuesta a cualquier ataque de Estados Unidos o Israel no tenga restricciones en el espacio.

"El banco de objetivos debe actualizarse para incluir todos los activos tangibles e intangibles del enemigo estadounidense-sionista que estén al alcance de las fuerzas armadas", ha apuntado Jamenei durante un encuentro con la cúpula militar, según recogen medios iraníes. En la reunión estaban el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Alí Abdolahi, y otros altos manos militares.

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En caso de nuevos ataques "militares o terroristas", tendrá "una respuesta inmediata y eficaz, sin limitaciones geográficas". "Serán las Fuerzas Armadas iraníes las que decidan el momento y las condiciones de la finalización del conflicto". Ha pedido así estar listos para una "poderosa confrontación" y mantener la "máxima disuasión".

Esta disuasión descansa en el apoyo popular a las Fuerzas Armadas para "proteger la integridad territorial de Irán y del sistema islámico", ha argumentado Jamenei.

Por otra parte, la televisión israelí Canal 14 ha informado de que Estados Unidos ha enviado más de 80 aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo a Israel, lo que sería un indicio de la inminente reanudación de los de bombarderos sobre suelo iraní. Las elecciones de medio mandato de Estados Unidos previstas para el 3 de noviembre podrían dar paso así a nuevos ataques sobre Irán.

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