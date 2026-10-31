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El colombiano Montes, bronce en arrancada en la categoría de 75 kilos

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Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El colombiano Hugo Montes, campeón panamericano este año en Repic (México), logró la medalla de bronce en arrancada de la categoría de 75 kilos de los Mundiales de halterofilia que se están disputando en Ningbo (China).

Pese a competir en el grupo B, el cafetero logró, con 155 kilos, ser el tercero mejor de los participantes, tan solo superado por el norcoreano Ryong Hyon Ri (160) y el turco Kaan Kahriman (159).

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En dos tiempos Montes levantó 188 tras lograr antes 183 y falló sobre 193, lo que le dejó en la sexta plaza, mientras que en el total olímpico, con 346, concluyó cuarto tras el asiático (365), el indonesio Rahmat Erwin Abdullah (359) y el tailandés Weeraphon Wichuma (355). EFE

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