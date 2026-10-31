El brote de ébola en la RD del Congo deja ya más de 5.000 personas muertas

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Nairobi, 31 oct (EFE).- Más de 5.000 personas han muerto ya por el brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC), pero que se ha extendido a otras provincias del país, informaron las autoridades congoleñas.

Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos recabados hasta el 29 de octubre, se han registrado un total de 10.351 infecciones confirmadas, con 5.026 personas fallecidas. EFE

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