El Betis vence a un Málaga que dio la cara, pero sigue sin ganar (2-1)

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Sevilla, 31 oct (EFE).- El Real Betis venció por 2-1 con más esfuerzo del previsto a un Málaga que dio en todo momento la cara y, tras irse con un 2-0 adverso al descanso, buscó con ahínco el empate en el segundo tiempo y acortó distancias, pero sigue sin ganar después de once jornadas y colista de LaLiga EA Sports.

El Betis dominó una primera mitad en la que se adelantó con un cabezazo de Marc Batra, tras una asistencia del exmalaguista Isco Alarcón, a los 38 minutos, y logró el 2-0 por medio de Fornals, otro ex del Málaga, en el tiempo añadido del primer tiempo, aunque los visitantes no se rindieron y con el 2-1 de Adrián Niño en el 68 metió algo de miedo a los verdiblancos, pero sin éxito. (Foto)

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