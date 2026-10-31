El alza de precios no asusta este Halloween en EE.UU.: gastarán algo más que el año pasado

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Washington, 31 oct (EFE).- El alza de los precios no asusta a los consumidores estadounidenses este Halloween: prevén gastar una media de 115 dólares por persona, aunque adelantaron sus compras para encontrar ofertas. El desembolso total alcanzará los 13.500 millones de dólares, 400 millones más que el año anterior, según la encuesta anual de la Federación Nacional de Minoristas.

El sondeo apunta a que los consumidores gastarán algo más de los 114,45 del año anterior, aunque los encuestados admiten una mayor planificación "conscientes" de la subida de los costes, sin escatimar en dulces ni en disfraces para las mascotas.

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Casi un tercio, el 31 %, afirmó que compara los precios antes de comprar, a lo que se suma un 26 % que busca cupones o rebajas antes de comprar o un 34 % que busca artículos que pueda reutilizar en años futuros o adaptar para otras ocasiones o eventos.

Este estudio refleja que cerca de la mitad de los habitantes del país (49 %) afirma que comenzó sus compras para esta festividad en septiembre o incluso antes, un dato que aumentó 15 puntos durante la última década.

Además, el 42 % de estos compradores con antelación afirmaron que lo hicieron porque esperan "con ilusión" la llegada del otoño, mientras que el 34 % define Halloween como una de sus fiestas favoritas.

Sin embargo, esta preparación previa también se atribuye a un intento de ahorrar, como fue el caso del 23 % de estos compradores anticipados, quienes pensaron en distribuir en el tiempo su presupuesto o un 21 % que encontró promociones o precios más bajos.

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Los dulces son el artículo más popular entre todas las compras que realizan los estadounidenses en Halloween, con un 96 % de consumidores que lo incluyen en su cesta, lo que representa un gasto de 4.100 millones de dólares en un contexto de bajada del 20,5 % del precio del cacao, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU.

Le siguen las decoraciones con un 78 % que lo eligen un cuyo gasto alcanza los 4.300 millones de dólares; los disfraces, a lo que el 71 % dedicará un acumulado de 4.400 millones; y las tarjetas de felicitación, cuyas ventas aumentan un 4 % con respecto al último año y supondrán 800 millones de gasto total.

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Casi la mitad (47 %) de los consumidores están utilizando plataformas y herramientas de inteligencia artificial (IA) para facilitar sus compras de Halloween, y entre los principales casos de uso se incluyen la lluvia de ideas y la generación de ideas durante la planificación (34 %) y la búsqueda de recomendaciones o ideas durante la investigación de productos (32 %).

A todos estos gastos también hay que sumar el que se destina a las mascotas, que también forman parte de las celebraciones con 920 millones de dólares en disfraces: un 11,6 % irán de calabaza, un 5,9 % de perrito caliente y un 2,8 % de fantasma.

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Sin embargo, los adultos destinarán un mayor presupuesto llegando hasta los 2.000 millones para disfraces, en su mayoría de bruja, elegido por 4,8 millones de personas frente a 4,2 millones que vestirán de vampiro, 1,5 millones de Spider-Man y 1,4 de fantasma.

En el caso de los niños, 1.500 millones de gasto estarán dedicados a disfraces de personajes de cómics para 4,8 millones, 2,3 millones se vestirán de superhéroes, 2,2 de princesas, 1,6 de brujas y de fantasmas. EFE