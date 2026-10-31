De Jong, Fariñas y Adeyemi, novedades azulgranas ante un Alavés con cinco cambios

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Barcelona, 31 oct (EFE).- La presencia de Frenkie de Jong como central izquierdo, de Brian Fariñas como lateral derecho y de Karim Adeyemi en el extremo izquierdo son las tres novedades en el once del Barcelona para recibir este sábado en LaLiga EA Sports (21:00 horas) al Deportivo Alavés, que también presenta cinco cambios en su alineación.

De Jong sustituye a Gerard Martín como pareja de Cubarsí en el eje de la zaga, Brian Fariñas, a Xavi Espart, lesionado en el clásico, y Adeyemi a Gordon, al que Hansi Flick ha dado descanso pensado en la visita del Aston Villa el próximo martes en la Liga de Campeones.

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En cuanto al Alavés, Quique Sánchez Flores ha renovado el once en el que destacan, como principal novedad, la presencia en el centro del campo de Benavídez y Guevara.

Los equipos presentan las siguientes alineaciones:

Barcelona: Joan García; Brian Fariñas, Cubarsí, De Jong, Cancelo; Pedri, Rodrí; Lamine Yamal, Fermín, Adeyemi; y Raphinha.

Alavés: Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Koski, Yusi; Pérez, Guevara, Benavídez, Suárez; Boyé y Rebbach.