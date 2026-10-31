Comercios blindan escaparates y se refuerza la seguridad ante los llamamientos de 'Blocus' a sabotajes en Halloween

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Comercios del centro de ciudades como Madrid, Valencia, Bilbao o Barcelona han amanecido este sábado con sus escaparates tapiados en pleno puente de Todos los Santos y Halloween por temor a que se produzcan saqueos tras los llamamientos a la vandalización vinculados a la plataforma 'Blocus' difundidos en redes sociales.

Los comerciantes no se fían y han optado así por proteger de forma preventiva sus comercios ante el miedo de que se puedan repetir los saqueos del pasado sábado día 24 en Barcelona, que se saldaron que se saldaron con 133 detenidos y más de 600 identificados.

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Un temor a incidentes ante el que están previstos refuerzos de seguridad, tanto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como de policías autonómicas, por lo que pudiera pasar. En la capital catalana es donde se prevé que con mayor probabilidad se puedan repetir las imágenes del pasado fin de semana con comercios saqueados, mobiliario urbano y vehículos destrozados.

Así, tras los incidentes del pasado sábado con quema de contenedores y mobiliario urbano y saqueos a gran número de comercios, establecimientos de las zonas de plaza Catalunya, paseo de Gràcia y avenida Diagonal han protegido sus escaparates con planchas de madera y barreras metálicas de forma preventiva.

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En este caso, los Mossos d'Esquadra tienen previsto activar un dispositivo de nivel 4, el máximo ante movilizaciones en la vía pública, para evitar que se repitan estas imágenes.

Según han explicado fuentes policiales a Europa Press este viernes, la máxima alerta solo se ha activado una vez, en febrero de 2021 por la oleada de protestas contra detención del rapero Pablo Hasél, si bien el dispositivo de este sábado estará coordinado con Guàrdia Urbana y contempla ampliar "de largo" el número de efectivos que integraron el operativo del pasado sábado (unos 300).

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En Madrid, establecimientos ubicados en corazón de la capital, en calles como Gran Vía o Montera, o en la conocida como Milla de Oro han optado por medidas de seguridad como tapiar sus escaparates. En este caso, el Consistorio blindará la ciudad con 1.700 agentes durante estas fechas.

Además, estarán prevenidos los policías municipales en la capital del servicio ordinario por si se precisara aumentar algún servicio, y todo ello en coordinación con la Policía Nacional de cara a los llamamientos a posibles actos vandálicos que se pudieran producir.

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En Valencia, comercios del centro han instalado paneles protectores en sus escaparates y estudian si abrirán sus puertas o si adelantan su horario de cierre a las 16 horas, según ha explicado a Europa Press tanto trabajadores de algunos establecimientos como la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico.

Desde esta asociación se ha aconsejado a los comercios que revisen las persianas, los cierres y las cámaras de los locales, se retiren los productos caros de los escaparates y se despejen las aceras.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el delegado del Gobierno, Roger Llanes, han anunciado que el dispositivo especial de seguridad ante posibles disturbios este sábado en la ciudad será "contundente", "adecuado" y "flexible" y estará integrado por un número "muy elevado" de efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, agentes de la Unidad Adscrita y seguridad privada.

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Una imagen que también se replicará en otras ciudades como Bilbao, Zargoza, Palma, Sevilla o Granada, donde desde 'Blocus' han difundido carteles en redes sociales llamando a estos actos vandálicos.

DETENCIONES

Y todo después de que este viernes las fuerzas y cuerpos de seguridad realizaran varias operaciones que dejaron una decena de detenidos en Valencia, Bilbao, Málaga o Tenerife.

Los detenidos están acusados de instigar a realizar múltiples saqueos, llamando a los jóvenes a secundar la protesta utilizando armas y también a realizar cócteles molotov, todo ello con el objetivo de conseguir "desbordar" a los policías que hagan frente a los sabotajes.

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Entre ellos se encuentra el considerado líder de 'Blocus' en España y que ha sido detenido en Picanya (Valencia). La Jefatura de Información de la Guardia Civil acusa a este joven de 20 años de ser "fundador y principal impulsor" del movimiento de carácter violento.

La investigación se inició a raíz de un vídeo difundido en redes en el que un encapuchado llamaba a otros jóvenes a secundar los sabotajes, a imitación de lo que había ocurrido previamente en Francia, ya que, decía, con las "protestas pacíficas no les hacían ni puto caso".

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"No tenemos posibilidad de conseguir una vivienda digna, ni siquiera tenemos una buena sanidad, los centros escolares cada vez más jodidos. Y ellos riéndose en nuestras caras para luego hacer lo que quieren con nuestro dinero", decía este encapuchado, que subrayaba que el movimiento no simpatizaba con ningún partido político.

La Guardia Civil ha señalado que el arrestado en Picanya tenía como objetivo "dirigir los saqueos en tiempo real" en comercios de varias ciudades que consideraba accesibles durante este sábado, cuando muchos jóvenes tienen previsto celebrar Halloween.

Además de su canal en Telegram, 'Blocus' capta a seguidores con vídeos TikTok y carteles, elaborados con inteligencia artificial y códigos QR, desde donde los interesados son derivados a grupos de WhatsApp y Telegram y, posteriormente, a canales privados.

En otra operación, la Guardia Civil también ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad de 16 años, acusados de emplear herramientas de comunicación cifrada para eludir el rastreo y difundir indicaciones para cometer actos vandálicos y de sabotaje, incluyendo consignas para "desbordar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

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CREADOR DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN

En paralelo, la Policía Nacional ha realizado diferentes operaciones con un saldo de cuatro detenidos entre el jueves y este viernes, 30 de octubre, dos de ellos en Valencia.

El primero está acusado de ser el creador de los canales de comunicación 'Blocus Vlc', ya clausurados, en los que instigaba a saquear comercios de Valencia ciudad, llegando a superar uno de ellos los 400 usuarios.

El segundo detenido en Valencia fue arrestado tras instigar a fabricar y arrojar cócteles molotov durante las protestas. "Alentaba a utilizar bombas incendiarias para crear caos y distraer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y así poder saquear los comercios", indicó la Policía.

La Policía Nacional también detuvo en Bilbao al administrador de una cuenta de 'Blocus' desde la que se llamaba a provocar incidentes durante Halloween en el centro de la ciudad, señalando los comercios y compartiendo instrucciones para elaborar artefactos explosivos y cócteles molotov.

Lo mismo ocurrió con otro joven de 20 años en Málaga, detenido por dar indicaciones a sus seguidores incitando al uso de armas. En su caso, marcaba como objetivos comercios de Málaga capital y de Fuengirola y Marbella.

DETENIDOS POR LOS MOSSOS

Las primeras detenciones de jóvenes relacionados con 'Blocus' las realizaron los Mossos d'Esquadra a raíz de los graves disturbios sábado en el centro de Barcelona: 'in situ' arrestaron a 128 personas, 72 de ellos menores de edad, lo que elevó la alarma por la capacidad de convocatoria entre los más jóvenes. Fiscalía ha pedido 8 internamientos y 70 libertades vigiladas para los menores detenidos.

Además, la policía catalana ha practicado otras tantas detenciones: un menor de 17 años en Barcelona acusado de impulsar y coordinar los disturbios; otro menor de 16 años arrestado en Bellmunt d'Urgell (Lleida) y otro joven de 18 años localizado en Barcelona por publicitar las protestas.