31/10/2026 Alfonso Cabello logra su segundo oro y Ricardo Ten, su tercera medalla en el Mundial DEPORTES RFEC

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El ciclista cordobés Alfonso Cabello se colgó este sábado su segundo oro en el del Campeonato del Mundo Paralímpico de Ciclismo en Pista que se celebra en la localidad neerlandesa Apeldoorn, mientras que el valenciano Ricardo Ten firmó su tercera medalla.

España llegó a las cinco medallas a falta de la última jornada gracias a ambos. Cabello, campeón del mundo del kilómetro por octava vez el jueves, se llevó el título de velocidad en la clase C5. Ten, bronce en el kilómetro y en scratch, logró la plata de eliminación en la clase C1.

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Con un registro de 10.542 en los 200 metros lanzados, el andaluz dejó claro su intención en la clasificatoria. En semifinales, Cabello dejó también muy buenas sensaciones, lanzando a por el título en la emocionante final, decidida con la remontada del español en los últimos metros, contra el belga Niels Verschaeren.

Por su parte, Ten agrandó otro palmarés de leyenda como subcampeón del mundo de eliminación en la clase C1. El valenciano quedó segundo en la lucha por las medallas contra el ciclista malayo Shaharuddinha, quien no aceptó su eliminación, y el chino Liang Weicong, quien se llevó un emocionante desenlace.

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