Rusia anuncia el envío de convoy humanitario a Oleshki

Guardar

Moscú, 30 oct (EFE).- El convoy que se encargará de la evacuación de residentes de la localidad de Oleshki y la entrega de ayuda humanitaria a los que decidan permanecer partió rumbo a la anexionada región de Jersón, según informó este viernes el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev.

"El convoy humanitario arrancó rumbo a Oleshki. La coordinación corre a cargo de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y está encabezado por la defensora del pueblo ruso, Yana Lantratova, y el defensor del pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets", escribió en su cuenta de X, al celebrar "el enfoque humanitario y la coordinación trilateral entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania".️

PUBLICIDAD

Por su parte, Lantrátova indicó, en declaraciones a la televisión pública rusa, que "se ha organizado una gran columna integrada por 25 autobuses, con al menos 750 plazas".

"En caso de que alguien exprese el deseo de abandonar esta zona, tendrá esta posibilidad con el cumplimiento de todas las medidas necesarias de seguridad", dijo.

Puntualizó que los que deseen marcharse podrán hacerlo hasta las 14:00 hora local (11:00 GMT).

"Las personas que tomaron la decisión de marcharse, podrán inscribirse y abordar los autobuses. La entrega de ayuda humanitaria comenzará después de las 14:00" horas, indicó al explicar que esta medida se tomó para evitar un tumulto de personas.

Aprovechó la ocasión para agradecer a su homólogo ucraniano "por el cumplimiento de todas las condiciones, el respeto al alto el fuego".

"Todo se organizó al más alto nivel", indicó.

Sin embargo, señaló que "los preparativos transcurrieron en condiciones de altos riesgos" y lamentó la muerte de un zapador y un civil durante las labores de desminado.

El alto el fuego entre Rusia y Ucrania para la evacuación de los residentes de Oleshki y la entrega de suministros a los que se quedarán en sus hogares comenzó el pasado 27 de octubre y estará vigente hasta la noche del domingo.

PUBLICIDAD