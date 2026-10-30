El volcán Mayón erupciona en Filipinas y expulsa columnas de ceniza de tres kilómetros

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Manila, 30 oct (EFE).- Las autoridades filipinas ordenaron este viernes la evacuación de la zona de peligro alrededor del volcán Mayón, el más activo del archipiélago, tras una erupción "moderadamente explosiva" que lanzó una columna de ceniza de tres kilómetros de altura por encima de su cráter.

Según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), la erupción comenzó a las 11.53 hora local (03.53 GMT) y concluyó casi seis minutos después, produciendo "una densa nube de ceniza que ascendió rápidamente y que se elevó 3.000 metros sobre el cráter de la cumbre".

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La agencia prevé caída de ceniza en las localidades de Daraga, Camalig y Guinobatan, así como en otros municipios cercanos de la provincia de Albay, en el sureste de la isla de Luzón, según su último boletín difundido por Facebook.

Con la subida al nivel 3 de una escala de 5 (suponiendo 5 el mayor riesgo), Phivolcs considera que el Mayón ha entrado en "una nueva fase de erupción magmática", con una mayor tendencia hacia una erupción peligrosa y posibles descensos de coladas de lava en las laderas del volcán en los próximos días o semanas.

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Poco después, el Consejo Provincial de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (PDRRMC, por sus siglas en inglés) de Albay emitió un aviso en el que ordenó a los municipios evacuar esta misma tarde a la población que reside dentro del radio de seis kilómetros alrededor del cráter.

El aviso, compartido y firmado por el gobernador de la provincia, exigió la suspensión de las clases en todos los niveles educativos, tanto en centros públicos como privados de la zona, hasta nuevo aviso.

La Policía y el Ejército establecerán además medidas de seguridad para impedir el acceso a la zona de peligro, donde queda prohibida toda actividad, según el escrito.

Phivolcs pidió también a la población estar alerta ante posibles avalanchas de barro y material volcánico en los ríos y torrentes que bajan del volcán, y recomendó a los pilotos no sobrevolar la cumbre.

Filipinas se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica, donde el Mayón es uno de los volcanes más activos del país. EFE