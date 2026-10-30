La ONU condena el "mortífero" ataque ruso contra un tren en Dnipro y alerta de los riesgos del invierno

Guardar

Naciones Unidas ha condenado el ataque con drones perpetrado por las fuerzas rusas contra un tren en la estación de la ciudad ucraniana de Dnipro, un impacto que se ha cobrado la vida de al menos 13 personas y ha dejado una decena de heridos, al tiempo que ha alertado del grave impacto de los continuos bombardeos contra la infraestructura energética ante la inminente llegada del invierno.

A través de una declaración de la portavoz asociada del secretario general António Guterres, Shirin Yaseen, la ONU ha trasladado la repulsa expresada por el coordinador humanitario en Ucrania, Matthias Schmale, tras el golpe contra un convoy que cubría la ruta entre Zaporiyia y Dnipro. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) ha advertido de que la cifra de víctimas mortales podría incrementarse a medida que avanzan las labores de rescate de los servicios de emergencia, subrayando "los crecientes riesgos que enfrentan los pasajeros y los trabajadores ferroviarios" en el país.

PUBLICIDAD

El organismo internacional ha denunciado asimismo que los ataques rusos se han extendido a otras regiones de Ucrania causando decenas de muertos y heridos entre la población civil --incluidos niños en ciudades como Kremenchuk y Chernigov-- al tiempo que los nuevos impactos contra instalaciones eléctricas han interrumpido el suministro en Donetsk, Jarkov y Sumy, forzando cortes de energía de emergencia en la capital, Kiev, y sus alrededores.

En este sentido, la OCHA ha advertido de que millones de personas en situación de vulnerabilidad se enfrentan a graves peligros por la interrupción de servicios esenciales con la llegada de las bajas temperaturas. Citando un análisis de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, por sus siglas en inglés), unos 3,3 millones de personas mayores y 1,5 millones de adultos y niños con discapacidad que viven solos en zonas urbanas afrontan "riesgos cada vez mayores" ante los prolongados cortes de electricidad, calefacción y agua potable derivados de la ofensiva militar.

PUBLICIDAD