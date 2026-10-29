Tres muertos y cinco heridos en Turquía al desplomarse una formación rocosa en Capadocia

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(Actualiza con la cifra definitiva de víctimas)

Ankara, 29 oct (EFE).- Tres personas murieron y cinco resultaron heridas al desplomarse este jueves una formación rocosa, conocida como 'chimenea de hadas', en un centro de visitantes en Capadocia, uno de los lugares turísticos más populares de Turquía.

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El incidente tuvo lugar a las 15.15 (12.15 GMT) en el museo al aire libre de Göreme, un recinto turístico con control de entrada que alberga numerosas iglesias ortodoxas excavadas en la roca.

En un primer momento se recuperaron dos cadáveres y se trasladó al hospital un herido, según explicó el gobernador de la provincia de Nevsehir, Hüseyin Kök, mientras aún continuaban los trabajos de rescate.

"Hacia las 15.15 horas se produjo un corrimiento de tierra debido a las fuertes lluvias. A causa del corrimiento, una gran roca se desprendió y cayó", explicó el gobernador.

Horas más tarde, Kök confirmó que se habían dado por terminadas las labores de rescate y que el balance definitivo era de tres muertos y cinco heridos, de los que cuatro ya habían recibido el alta en el hospital, mientras que el quinto seguía ingresado con una pierna fracturada.

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El gobernador no dio detalles sobre la nacionalidad de las víctimas, aunque dejó entrever que son extranjeros, al indicar que se facilitaría su repatriación.

Desde el miércoles pasado, la región de Capadocia, en Anatolia central, ha experimentado fuertes lluvias y vientos, lo que ha obligado a cancelar los viajes en globo aerostático, una actividad muy popular para los turistas en esa zona.

Al desplome de la 'chimenea de hadas', una formación rocosa cónica de muchos metros de altura, han contribuido asimismo fluctuaciones de temperatura, con ciclos de congelamiento y descongelamiento, que han dañado la roca, según detalló a la prensa el jefe del organismo oficial de turismo en Capadocia, Cem Aslanbey.

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Además, en la base de esta 'chimenea' había excavadas vuevas antiguas, agregó.

La erosión por el viento y la lluvias de este paisaje, con sedimentos de diferente resistencia, pero en gran parte relativamente blandos -lo que que facilitó también la excavación de las iglesias subterráneas- ha creado formaciones geológicas de extrañas formas, como setas o torres. EFE

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