Colombia despide con un homenaje al político local Miguel Castellanos, asesinado a tiros

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Cúcuta (Colombia), 29 oct (EFE) - Con un homenaje póstumo, Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, despidió este jueves a Miguel Castellanos Serrano, el político que aspiraba a la alcaldía de la ciudad y que fue asesinado a tiros el lunes.

El ambiente durante las exequias oscilaba entre la indignación y la nostalgia.

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Amigos, familiares y ciudadanos se reunieron en el teatro de la Alcaldía de la capital de Norte de Santander para darle el último adiós al expolicía y exsecretario del Gobierno de Cúcuta.

Castellanos, un mayor retirado de la Policía Nacional que asumió la Secretaría de Gobierno municipal, una de las carteras más complejas de la administración local. Desde allí combatió la criminalidad, trabajó por la recuperación del espacio público, el acceso a la justicia y la protección animal.

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Era hermano del exfutbolista Leandro Castellanos, en la actualidad concejal de Bogotá, u del exsenador Jairo Castellanos, víctima de un atentado en febrero de 2026 atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y en el que murieron dos de sus escoltas.

A comienzos de este año, motivado por un proyecto político propio y el respaldo de varios sectores, Castellanos renunció a su cargo de secretario para postularse como candidato a Alcaldía de Cúcuta en las elecciones de 2027 (un paso legal imprescindible).

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El pasado 2 de febrero de 2026, el alcalde de San José de Cúcuta, Jorge Acevedo, le otorgó la Condecoración Juana Rangel de Cuéllar, máxima distinción de la ciudad, que inmortalizó el agradecimiento de los cucuteños por su vocación de servicio público y su contribución diaria al bienestar de la región.

George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, aseguró que entre las hipótesis de las investigaciones judiciales se contempla que un sujeto en motocicleta golpeó su camioneta para llamar su atención y perpetrar el hecho. En ese momento, Castellanos se encontraba sin escolta y acompañado únicamente por su hijo menor.

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El crimen ocurrió en la tarde de este lunes, en las proximidades de una gasolinera del Anillo Vial Occidental de la capital del departamento de Norte de Santander, en una de las escasas ocasiones en que el político viajaba sin su escolta.

Según las primeras informaciones policiales, la víctima circulaba en un vehículo con su hijo cuando una moto golpeó el automóvil. Al bajarse Castellanos, varios atacantes armados abrieron fuego contra él.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó en redes sociales este "cobarde asesinato" y aseguró que el crimen "no puede quedar impune".

En Cúcuta, por su ubicación fronteriza y cercanía con la región del Catatumbo, operan desde hace décadas distintos grupos guerrilleros y de narcotraficantes que controlan el tráfico de drogas y el contrabando. EFE

(foto)