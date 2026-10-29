México prepara un plan ante sobreproducción y problemas de comercialización del agave

Guardar

Ciudad de México, 29 oct (EFE).- El Gobierno mexicano y representantes de la industria tequilera acordaron este jueves trabajar en un plan para proteger a pequeños productores de agave, enfrentar los problemas de comercialización y combatir las plagas que afectan al cultivo, en medio de una expansión de las plantaciones que ha saturado el mercado.

La iniciativa fue abordada durante una reunión en Zapopan, Jalisco (oeste), encabezada por la secretaria mexicana de Agricultura, Columba López Gutiérrez, con representantes del Consejo Regulador del Tequila (CRT), empresarios y autoridades estatales.

PUBLICIDAD

La superficie cultivada de agave en Jalisco, principal estado productor de tequila, aumentó un 92 % entre 2019 y 2025, al pasar de 69.737 a 133.954 hectáreas, según cifras de la Secretaría de Agricultura.

Este crecimiento ha contribuido a la sobreproducción y caída de precios del agave, mientras las exportaciones mexicanas de tequila alcanzaron los 397,1 millones de litros en 2025, con ingresos por 3.513,8 millones de dólares, de acuerdo con datos oficiales.

El tequila, elaborado a partir del agave azul y protegido por una denominación de origen, es uno de los productos más emblemáticos de México y una de sus principales bebidas de exportación, con Estados Unidos como su mayor mercado internacional.

PUBLICIDAD

Entre las medidas planteadas figuran actualizar los registros de plantaciones, recuperar zonas deforestadas, diversificar los usos industriales del agave y fortalecer su comercialización en mercados internacionales, especialmente en Asia.

"Esto es un proceso con los productores, técnicos, oficinas de representación, gobierno estatal, que se pueda hacer una buena estrategia para poder recuperar las zonas deforestadas", señaló López Gutiérrez.

Las autoridades también plantearon combatir el picudo del agave, una plaga que afecta las plantaciones, para lo cual el Gobierno de Jalisco ofreció drones y apoyo técnico.

Los participantes acordaron continuar las conversaciones mediante mesas de trabajo, aunque no precisaron plazos ni recursos para ejecutar las medidas. EFE