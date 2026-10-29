Crónica del HB Koge - Barça Femení, 0-8

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El FC Barcelona arrasó (0-8) a domicilio al HB Koge danés para mantener su inicio perfecto de temporada en la Champions femenina, con tres victorias en tres jornadas y líder en solitario, gracias a una tromba de goles sobre todo en el segundo tiempo.

El equipo blaugrana desplegó con autoridad la categoría recién reconocida y premiada en la gala del Balón de Oro. Las campeonas de Europa asediaron a un Koge que, con el subidón de su primera victoria en la competición a principios de mes y el liderato en su Liga, aguantó en el primer tiempo la superioridad rival.

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Con todo, las de Pere Romeu convirtieron el partido en un monólogo a su favor durante muchos minutos. El Barça rozó el 80% de posesión en esos 45 minutos, con una decena de disparos, mientras las locales no se acercaron al arco rival. Caroline Graham Hansen fue la más insistente y, después de un balón al poste, no desaprovechó el penalti provocado por Claudia Pina (0-1).

Poco después, en una gran acción de la internacional española, Pajor, culminó un buen desmarque entre centrales para marcar el segundo (0-2). Sin ceder un centímetro, el Barça se fue a vestuarios con el partido en el bolsillo, y algo se notó en el ritmo de la reanudación. Sin embargo, no fue así para una Aitana Bonmatí con ganas, que hizo jugar a las suyas y generó el 0-3 de Esmee Brugts.

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El equipo local empezó a bajar los brazos y el Barça, a lo suyo buscando la meta rival, se destapó con otros dos goles en tres minutos. Un taconazo de Patri Guijarro y un disparo sutil de Clara Serrajordi llevaron el marcador al 0-5. Los cambios del equipo local no envitaron otro trance efectivo de las blaugranas, y dos goles más en tres minutos, de Kika Nazareth y Pina (0-7). En el 85' la delantera de la selección española hizo el octavo.

El Barça, que busca su quinta Champions, mostró galones en Koge 48 horas después de recibir los premios de mejor equipo del año, mejor entrenador para Romeu, portera con Cata Coll y mejor joven para Vicky López. Además, el 'Top 10' del Balón de Oro que se llevó Alexia Putellas, jugadora ya del London City Lionesses, tuvo a Pajor como segunda, Guijarro, quinta; Hansen, sexta; y Pina, octava.

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FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: HB KOGE, 0 - BARÇA FEMENÍ, 8. (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

HB KOGE: Vingum; Schultz, Uhre, Boye Sorensen, Flick; Oskarsdottir (Wendicke, min.80), Jereko (Witek, min.63), Gejl, Thygesen (Chipasula, min.86); Madsen (Paulson, min.63) y Carusa (Jones, min.63).

BARÇA FEMENÍ: Koge: Cata Coll; Sydney, Van Asten (Fernández, min.63), Aïcha, Brugts (Jiménez, min.71); Patri, Serrajordi (Torrejón, min.71), Aitana Bonmatí (Nazareth, min.63); Graham Domínguez (min.63), Pajor y Pina.

--GOLES:

0 - 1, min.12, Graham.

0 - 2, min.33, Pajor.

0 - 3, min.54, Brugts.

0 - 4, min.59, Guijarro.

0 - 5, min.62, Serrajordi.

0 - 6, min.67, Nazareth.

0 - 7, min.70, Pina.

0 - 8, min.85, Pina.

--ÁRBITRA: Olga Blotskaya (BIE). Amonestó a Jereko (min.11) por parte del HB Koge. Y a Domínguez (min.93) en el Barça.

--ESTADIO: Koge Stadion.