Los hutíes anuncian seis ataques vespertinos contra refinerías, aeropuertos y bases saudíes

Guardar

Los insurgentes hutíes de Yemen han anunciado este jueves seis ataques en las últimas horas contra refinerías, aeropuertos y bases militares en Arabia Saudí que han dejado al menos un herido leve en la capital, Riad, según ha confirmado posteriormente la Defensa Civil del reino árabe. El portavoz militar de los hutíes, el general Yahya Sari, ha explicado que los ataques han ido dirigidos contra la refinería de Ras Tanura, una instalación de la petrolera estatal Aramco en Abqaiq; el aeropuerto Internacional Rey Jalid, en Riad, el aeropuerto internacional Rey Fahd, en Dammam; la refinería de petróleo de Rabigh y una base militar en Najran.

Sari ha asegurado que este último ataque ha dejado muertos y heridos entre las filas saudíes pero la única confirmación oficial de las autoridades de este país habla de un herido leve en Riad, como consecuencia de la intercepción de dos misiles balísticos.

PUBLICIDAD

Los ataques son el último episodio de la nueva y recrudecida campaña de bombardeos entre Arabia Saudí y el grupo yemení, ahora mismo levantado otra vez en armas y sin cuartel contra el Gobierno de Yemen desplazado a la ciudad de Adén, que cuenta con el respaldo de Riad.

Este conflicto se ha alimentado de la guerra de Irán que enfrenta a la república islámica, aliada de los hutíes, contra Israel y Estados Unidos.