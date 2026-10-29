Mosseri (Instagram) reconoce que la percepción de la IA está empeorando por el miedo de los usuarios a quedarse atrás

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El responsable de Instagram, Adam Mosseri, ha reconocido que la percepción de la inteligencia artificial (IA) entre los usuarios está empeorando, impulsados por una tendencia de "más ansiedad, más frustración y más enfado hacia la IA", en parte, debido al miedo de quedarse atrás, sobre todo, para industrias creativas.

Así lo ha compartido en declaraciones en el pódcast Colin y Samir, donde, preguntado por la predisposición de la IA en la audiencia, ha matizado que, según el comportamiento observado entre los usuarios en las plataformas de Meta, la opinión respecto a la IA "no solo está empeorando", sino que "va a seguir empeorando".

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"Creo que veremos más frustración y enfado, parte fundado, parte infundado, en los próximos años, y eso lo va a complicar para mucha gente, no solo en la industria", ha valorado Mosseri al, tiempo que ha detallado que a los usuarios "les preocupan muchas cosas".

Entre ellas, Mosseri ha matizado la preocupación de los usuarios por ser dueños de su contenido y que los modelos se entrenen con el mismo, la seguridad de sus datos o que la IA reemplace los puestos laborales "ya seas creador de contenido, ingeniero o matemático". "En el fondo se reduce al miedo a quedarse atrás de alguna manera", ha sentenciado.

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Por tanto, el directivo ha subrayado su idea de adoptar la tecnología "de forma que empodere a las personas", para que "no sientan que se quedan atrás o que no obtienen valor de ella". En el caso concreto de Instagram, Mosseri ha reafirmado su intención de "darle poder a las personas creativas" mediante la IA.

El responsable de Instagram también ha matizado que esta preocupación por la IA es "más aguda" en las industrias creativas y, con respecto a ello, la plataforma ha tomado algunas medidas contra los perfiles generados por IA recientemente.

Es el caso de las etiquetas de creador de IA actualizadas en agosto, diseñadas específicamente para que quede claro que ese perfil ha sido generado con IA en lugar de tener detrás a un humano.

Igualmente, recientemente Instagram ha compartido estar analizando qué hacer con los contenidos de IA que plagian las obras originales de comediantes y artistas, ya que, según sentenció Mosseri en su momento, prohibir el contenido generado con IA en la plataforma no es una opción.

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En ese caso, el directivo admitió que cada vez va a ser más difícil de identificar el contenido de IA y, al mismo tiempo, aseguró que no todo es mal contenido (aunque sí, hay mucho 'slop' [de baja calidad]). Igualmente, señaló su compromiso de "intentar llevar más tráfico a los creadores de contenido originales" y, determinó que, si un creador de IA está plagiando contenido de forma descarada, "sería conveniente averiguar qué se puede hacer".

Con todo, Mosseri agregó es "un problema complicado" y recordó que disponen de una opción para "presentar reclamaciones por derechos de autor sobre el contenido y retirar el material protegido robado".