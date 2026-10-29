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Mueren nueve personas por la explosión de una bombona de oxígeno en una ambulancia en Pakistán

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Al menos nueve personas han muerto a causa de la explosión de una bombona de oxígeno en una ambulancia aparcada frente a un hospital en la localidad paquistaní de Zarparkar, situada en la provincia de Sindh (sureste), según han confirmado las autoridades.

El comisionado adjunto de Mizi, Hamid Jagirani, ha detallado que el suceso tuvo lugar en la noche del miércoles en un hospital en el momento en el que la bombona de oxígeno era trasladada para dar atención a una paciente que estaba en la ambulancia después de dar a luz.

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La mujer había dado a luz en el hospital y estaba siendo trasladada a un centro de salud de Mizi debido a complicaciones, según ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'. Por ahora se desconocen las causas de la explosión, que ha dejado varias víctimas entre los equipos sanitarios del centro.

El presidente paquistaní, Asif Alí Zardari, ha expresado su pesar por el "trágico incidente" y ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas, al tiempo que ha reclamado una investigación "transparente" y ha incidido en la necesidad de "reforzar las medidas de seguridad para evitar que vuelvan a ocurrir incidentes tan trágicos en el futuro".

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