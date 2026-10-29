Agencias

Hundido un buque frente a las costas de Bulgaria en el mar Negro tras un ataque con drones

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Un buque de bandera liberiana alcanzado el miércoles por drones navales frente a las costas de Bulgaria en el mar Negro se ha hundido durante las últimas horas en la zona, según ha confirmado la administración marítima local.

"El 'Contship Jet' se ha hundido al este de Varna", ha señalado en un breve comunicado en redes sociales, después de que el barco fuera alcanzado a unas 21 millas náuticas (alrededor de 39 kilómetros) de la costa del país, tal y como detallaron las autoridades.

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El ataque contra el barco, que inició su ruta en la ciudad israelí de Haifa y se dirigía a Constanza, en Rumanía, provocó la evacuación de la tripulación, que fue posteriormente trasladada a la costa, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas, tal y como recogió la emisora BNR.

Tras ello, el ministro de Defensa de Bulgaria, Dimitar Stoyanov, condenó el suceso "de forma inequívoca", ante el aumento de los ataques en aguas del mar Negro. "Estos trágicos incidentes constituyen una peligrosa escalada de tensiones y plantean graves riesgos para la seguridad de la navegación marítima", afirmó.

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