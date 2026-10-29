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MIRINDA® CELEBRA EL DÍA DE MUERTOS CON UNA EDICIÓN ESPECIAL QUE HONRA EL COLOR Y LA TRADICIÓN DE MÉXICO

PR Newswire

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Ciudad de México, 29 de octubre de 2026

Ciudad de México, 29 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Mirinda® se suma una vez más a la celebración de Día de Muertos, una de las tradiciones más representativas de México, con una edición especial que lleva al empaque algunos de los elementos visuales que forman parte de esta celebración.

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Desde hace cuatro años que Mirinda® ha encontrado en Día de Muertos un momento para celebrar a México desde su propio universo: colorido, creativo y cercano a las nuevas generaciones. Este año, la marca retoma esta celebración a través de un diseño especial que reconoce los códigos visuales que la hacen única y los integra a uno de los puntos de contacto más cotidianos de la marca.

El Día de Muertos es una celebración que reúne memoria, identidad y convivencia. El cempasúchil, las flores, el papel picado, las velas, las fotografías y las calaveras forman parte de un lenguaje visual que cada año transforma hogares, calles y espacios públicos en México. Más que una fecha en el calendario, es un momento para recordar, reunirse y mantener vivos los vínculos que nos conectan.

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"Día de Muertos es una celebración que forma parte de la identidad de México y que, año con año, reúne a las personas alrededor de sus historias, sus familias y sus tradiciones. Para Mirinda®, participar nuevamente en este momento significa acompañar una celebración tan importante para nuestro país desde nuestro propio lenguaje, reconociendo los elementos que la hacen única y encontrando una manera de llevarlos a nuestra marca de forma cercana y relevante para nuestros consumidores." Jenny Johnson, Directora de Mirinda® México

La nueva edición especial busca sumarse a esta celebración desde el lenguaje de Mirinda®, reconociendo los elementos que forman parte de la tradición y llevándolos a un diseño contemporáneo que pueda convivir naturalmente con las formas en que las nuevas generaciones celebran y comparten este momento.

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DISEÑO, CULTURA Y CONOCIMIENTO DEL CONSUMIDOR

El papel del diseño evoluciona constantemente: va más allá de lo visual para conectar con las emociones, comprender a las personas y encontrar formas auténticas de participar en los momentos que son significativos para ellas. Desde esta perspectiva, PepsiCo busca desarrollar propuestas que partan del conocimiento del consumidor y traduzcan esos aprendizajes en experiencias relevantes para su vida cotidiana.

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En el caso de Mirinda®, la edición especial de Día de Muertos parte de esa visión: no se trata únicamente de crear un empaque de temporada, sino de sumarse de manera consciente a una celebración profundamente arraigada en México. Inspirado en la riqueza visual de esta tradición y en los elementos que la rodean, el diseño integra estos referentes al universo distintivo de Mirinda®, buscando una expresión cercana, respetuosa y emocionalmente significativa.

"En PepsiCo, entendemos la innovación no solo como la creación de nuevos productos, sino como la posibilidad de construir conexiones significativas y duraderas con las personas. El diseño funciona como un puente entre las marcas y sus consumidores: nos permite transformar el conocimiento cultural en expresiones auténticas y relevantes. Para esta edición especial de Mirinda®, buscamos honrar el espíritu de Día de Muertos a través de un diseño creado con cuidado y sensibilidad, que conecte con las personas y las acompañe en una celebración que reúne a familias y amigos." Vasily Kassab, Vicepresidente de Diseño para Latinoamérica, Asia Pacífico, Global Foods, Food Ventures y Global Lifestyle Merchandise de PepsiCo.

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Durante cuatro años, Mirinda® ha acompañado la celebración de Día de Muertos en México a través de diferentes expresiones de marca, fortaleciendo su vínculo con la cultura local y con las personas que mantienen viva esta tradición. La edición de este año da continuidad a ese recorrido, encontrando un punto de encuentro entre la personalidad vibrante de Mirinda® y una celebración profundamente arraigada en la identidad cultural del país.

La nueva lata estará disponible durante la temporada de Día de Muertos y se suma al color de una celebración centrada en la memoria, la conexión y las historias compartidas. Una oportunidad para que Mirinda® acompañe este momento desde su propio lenguaje, reconociendo el valor de las tradiciones que nos unen y continúan pasando de una generación a otra.

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Sigue a Mirinda® para conocer más sobre la edición especial: @mirindamexico

Contacto: martha.paez@elemepr.com

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FUENTE MIRINDA