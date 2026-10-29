Sandu convoca al Consejo de Seguridad Nacional tras "un ciberataque a gran escala" contra Moldavia

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La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha convocado una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para abordar un "ciberataque a gran escala" contra el país durante los últimos días, unos sucesos que ha vinculado "muy probablemente" a la Inteligencia Artificial, sin que por ahora haya más detalles al respecto.

"La presidenta, Maia Sandu, ha convocado una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para los próximos días, con el fin de evaluar el ataque y las medidas de respuesta", ha señalado la Presidencia moldava en un comunicado sobre la participación de la mandataria en una reunión internacional sobre ciberseguridad.

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Así, ha señalado que la mandataria "subrayó la importancia de la cooperación entre Estados para acceder a herramientas y conocimientos especializados en ciberdefensa, ante ataques facilitados por la Inteligencia Artificial".

"El mensaje de la jefa de Estado se produce en un contexto en el que la República de Moldavia enfrenta actualmente un ciberataque a gran escala, muy probablemente facilitado por la inteligencia artificial", ha agregado la Presidencia, sin dar detalles sobre el alcance de afectaciones por este incidente.

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Las autoridades moldavas confirmaron un ciberataque entre el 19 y el 23 de octubre que afectó a servicios digitales estatales y en el que los piratas informáticos habrían intentado acceder a cerca de un millón de números de identificación de ciudadanos del país europeo, sin que hasta ahora haya reivindicación.