Arantxa del Sol, la casualidad que le ha salvado la vida: "Tenía que coger ese tren. Estoy en shock"

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Entre los más de 500 pasajeros que viajaban en el AVE y el Iryo que colisionaron este miércoles 28 de octubre en Urda (Toledo) se cuentran varios rostros conocidos, como el arquitecto Joaquín Torres o el actor Manuel Banderas, que por suerte han salido prácticamente ilesos del grave accidente ferroviario; Antonio Vázquez, hermano de Curro Vázquez y apoderado del torero Pablo Aguado, que continúa desaparecido; o la exministra de Trabajo Fátima Báñez, a la que por el momento tampoco se ha localizado a pesar de que diferentes medios de comunicación han apuntado que los servicios de emergencias no habrían encontrado supervivientes en el vagón en el que viajaba la actual presidenta de la Fundación CEOE.

Un recorrido Madrid-Sevilla que no hizo Arantxa del Sol por casualidad y tras un cambio de última hora no previsto, como la propia modelo ha revelado conmocionada tanto a través de sus redes sociales como en llamada telefónica a 'Y ahora Sonsoles'. "Hoy tenía un billete de vuelta con Renfe a las ocho de la mañana... Era exactamente ese tren. El vagón número 2. Ayer por la tarde lo cambié" ha confesado, explicando que se encontraba en la capital grabando 'Pasapalabra' y debido a un "cambio de última hora porque tenía un trabajo, llamé a mi representante para que me cambiara el billete de tren". "Y esta mañana amanecimos con la noticia" ha expresado, reconociendo que se encuentra "en shock". "Me he quedado paralizada" ha admitido.

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"Es increíble cómo un cambio de última hora puede cambiarte la vida. No sé cómo llamarlo: suerte, milagro o ese angelito que tengo ahí arriba. Pero doy gracias a Dios" ha afirmado emocionadísima. Y aunque siente una "tristeza inmensa al escuchar los testimonios de los familiares", ha contado que "directa o indirectamente conozco a personas que se han salvado"; "un alivio entre tanto dolor" que le empujan a ser positiva y pensar que "ojalá sigan llegando buenas noticias".

Además, ha destacado "qué maravillosos seres humanos tenemos en nuestro país. Los españoles nos volcamos cuando más falta hace. Merecemos unos gobernantes que estén a la altura de nuestro pueblo solidario, generoso y empático".

"Porque junto al dolor siento rabia e impotencia. Como ciudadanos, debemos exigir al Ministerio de Transportes y al Gobierno explicaciones claras, transparencia y responsabilidades. Tenemos derecho a saber qué ha fallado, cómo se utiliza el dinero público y qué medidas se toman para garantizar nuestra seguridad y ayudar a las familias. La investigación debe llegar hasta el final. Si se acreditan negligencias, debe haber consecuencias, también políticas. Y si los mecanismos para exigir responsabilidades no funcionan, habrá que cambiarlos" ha reivindicado, concluyendo su mensaje con que "el pésame es necesario, pero rendir cuentas también. Las víctimas y sus familias merecen verdad y justicia".

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