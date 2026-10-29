Agencias

Registrado un "incidente" en un buque frente a las costas de Omán en el estrecho de Ormuz

Imagen TAB2P6JCJZDZFG4AQHRISLXL5M
Guardar

El centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, ha confirmado este jueves un "incidente" frente a las costas de Omán en el estrecho de Ormuz, donde hay un buque "incendiado", sin que por ahora haya más detalles sobre la situación.

El organismo ha apuntado en un comunicado que el suceso habría tenido lugar nueve millas náuticas (alrededor de 16,5 kilómetros) al norte de Jasab, en Omán, antes de especificar que "el capitán de un buque ha comunicado haber avistado otra embarcación en llamas".

PUBLICIDAD

"Se desconoce la situación de la tripulación. Por el momento, no se dispone de una evaluación de daños ni de un informe sobre el impacto medioambiental", ha señalado el UKMTO, que ha pedido a los buques "navegar con precaución" y "comunicar cualquier actividad sospechosa" en la zona.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Policía descarta la acusación de Netanyahu a partidos árabes por "robar las elecciones"

Infobae

China insta a "preservar la paz" en la región tras lanzamiento de misiles por Pionyang

Infobae

La Policía descarta la acusación de Netanyahu a los partidos árabes por "robar las elecciones"

Infobae

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 29 de octubre

Infobae

La muerte de Hayden Panettiere, declarada como accidental y concluye la investigación

Infobae