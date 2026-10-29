El exfutbolista inglés Gary Neville insta a los Glazer "a vender" e "irse ya" del Manchester United

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El excapitán del Manchester United Gary Neville advierte a los Glazer, propietarios del conjunto inglés, que "ya basta" y que deben "vender" su participación e "irse ya" de un club en crisis deportiva tras su peor inicio de temporada en la Premier League y de haber perdido dos de sus tres choques de la liguilla de la Liga de Campeones.

La familia estadounidense, que se hizo con el control del club mediante una controvertida adquisición en 2005, sigue siendo propietaria mayoritaria tras vender una participación minoritaria al grupo Ineos, del británico Jim Ratcliffe, en 2024, pero el exjugador les insta a abandonar el United por completo.

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"Tienen que vender ahora, tienen que vender, lo siento, pero ha llegado el momento. Han subcontratado el departamento de fútbol a Ineos; llevan tres años pasando apuros y parece que este año también va a ser complicado", remarcó Neville en el podcast 'Stick to Football' de 'The Overlap'.

El que fuera defensa de los 'Red Devils' recordó que la familia Glazer, propietaria de los Tampa Bay Buccaneers, "está en Estados Unidos, en Tampa". "Y allí son muy populares; van a todos los partidos, según he oído, de la NFL, pero apenas han pisado Old Trafford en unos veinte años", lamentó.

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El Manchester United tiene grandes planes para construir un nuevo estadio, pero Neville, ganador de la Liga de Campeones y de la Premier League con el equipo, quiere cambios inmediatos. "Lo que quiero decir es que tienen que vender ahora mismo, ya basta. El club está endeudado, no habéis gastado ni un penique en el estadio y ahora estáis intentando pedir prestados 2 mil millones de libras (2,4 mil millones de euros) para un estadio sin saber cómo vais a conseguir ese préstamo", aseveró

"Llevan 13 o 14 años fracasando en lo futbolístico, han delegado la responsabilidad en otra persona, lo cual es ridículo, y no han asumido su responsabilidad. Ahora se encuentran en un punto en el que tienen que vender. Ya basta, tienen que vender todo el club. Los aficionados ya están hartos, tienen que irse ya", sentenció Gary Neville.

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