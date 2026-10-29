Irán se atiene a su plan para Ormuz y avisa a EEUU de que la estrategia del "palo y la zanahoria" no funciona

Mohammad Bagher Ghalibaf speaks with a man leaning across the presiding desk while another official stands behind them at the Islamic Consultative Assembly in Tehran, Iran, on October 25, 2026. Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf chaired the October 25 session, which combined physical attendance at the Islamic Consultative Assembly with participation by video link.

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El jefe negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Ghalifab, ha avisado este jueves a Estados Unidos de que la única forma de solucionar la crisis en Ormuz pasa por aceptar todos los siete puntos de la propuesta iraní.

Ghalifab ha publicado un escueto mensaje en redes sociales tras la confirmación en las últimas horas de una carta enviada por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, a las autoridades iraníes, en medio del atasco de las negociaciones sobre el estatus del bloqueado estrecho.

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El negociador iraní ha insistido en que las condiciones de su país son claras "y así han sido comunicadas a los mediadores", antes de avisar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que su estrategia de tender la mano mientras avisa con bombardeos está abocada al fracaso.

"La aproximación del palo y la zanahoria no surte efecto con Irán. El progreso solo se conseguirá cuando las siete condiciones de Irán sean acordadas", ha zanjado.