El turismo internacional en Cuba sigue a la baja, con el 34,9 % menos hasta septiembre

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La Habana, 28 oct (EFE).- Cuba recibió de enero a septiembre de este año 477.707 visitantes internacionales, un 34,9 % menos (890.140) que en el mismo período de 2025, informó este miércoles la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Las cifras más bajas de llegadas por meses corresponden a junio -28.100- y septiembre con apenas 27.354 turistas, según los datos publicados por la ONEI.

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El turismo, esencial renglón económico en el producto interno bruto (PIB) y una de las tres mayores fuentes de divisas del país, junto con las remesas y las misiones médicas, se encontraba ya en crisis en 2025, cuando se registraron las peores cifras desde 2002 (sin contar los años de la pandemia).

Pero las medidas de presión de Estados Unidos sobre la isla, especialmente el bloqueo petrolero aplicado desde enero, más las sanciones adicionales que sumó a partir de mayo han lastrado aún más esta industria, con la suspensión de rutas aéreas esenciales, el cierre de hoteles, y la retirada de compañías internacionales.

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El Gobierno de Cuba reconoció este julio que las presiones de EE.UU. han provocado la salida del país de siete hoteleras internacionales que gestionaban el 46 % del total de habitaciones del país (más de 80.000, según datos oficiales), entre ellas las cadenas españolas Meliá, Iberostar y Barceló, la canadiense Blue Diamond, la indonesia Archipiélago International y la turca ATG.

De acuerdo con los datos actualizados este miércoles por la ONEI, por países de origen, Canadá aportó entre enero y septiembre 129.2437 visitantes, lo que supone una caída interanual del 76,9% para el principal mercado turístico de la isla.

Le siguen la comunidad de cubanos residentes en el exterior, que trajo 117.386 visitantes (60.081 menos); EE.UU., con 45.895 (42.984 menos); México trajo 24.369 turistas y perdió casi el 45% de sus viajeros; y Rusia, con apenas 21.235 visitantes (67.205 menos) que un año atrás.

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En tanto Argentina cayó el 39,9% (15.260 turistas); España perdió el 69,6%, al registrar solo 11.182 visitantes; Colombia trajo 10.672 turistas (el 40,6% de hace un año); mientras que China perdió un 43% con la llegada de 10.238 viajeros, y la caída de Italia fue del 41,7%, con 9.278 visitantes.

El país caribeño registró en 2025 poco más de 1,8 millones de visitantes extranjeros, frente a la previsión estatal de 2,6 millones. En 2024 la cifra alcanzó los 2,2 millones y en 2023, 2,4 millones, según datos oficiales.

Las cifras quedan lejos de los números récord reportados tras el "deshielo" de las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington, cuando en 2018 visitaron el país caribeño 4,6 millones de turistas y en 2019, de 4,2 millones, debido a la eliminación de restricciones estadounidenses a los viajes a la isla.

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Ante esta situación, el Gobierno cubano aprobó el pasado junio un paquete de 176 reformas económicas y sociales que buscan descentralizar y liberalizar la economía de la isla, entre las que figuran la apertura a modalidades de inversión para el sector privado en el turismo como la gestión de hoteles, la renta de automóviles o los servicios de transporte de viajeros. EFE