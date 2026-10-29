Los Ángeles pone fin a la producción de petroleo tras una más de década de lucha

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Los Ángeles (EE.UU.), 28 oct (EFE).- El Ayuntamiento del condado de Los Ángeles aprobó este miércoles una ordenanza para prohibir la perforación y el bombeo de petróleo en la ciudad tras más de una década en contra de las empresas petroleras y los riesgos de contaminación que afectan a miles de personas.

La ordenanza recibió la unanimidad de votos en el consejo municipal "para prohibir la extracción de petróleo y gas y hacer que las actividades de extracción existentes sean un uso no conforme en todas las zonas", según el documento.

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El plan elimina gradualmente la producción durante los próximos 20 años y en unos 600 pozos petroleros activos, así como en 1.200 inactivos.

El organismo municipal considera que "las comunidades de primera línea y las comunidades de color han sufrido injusticias históricas causadas por la exposición a los peligros conocidos para la salud y la seguridad pública de la perforación petrolera".

"Las actividades relacionadas con las operaciones de extracción de petróleo y gas están asociadas con muchos impactos potenciales en la salud y la seguridad, especialmente cuando ocurren en las proximidades de usos sensibles como escuelas, guarderías, centros de atención para ancianos, centros residenciales para adultos, parques, hospitales o residencias", agregó el texto.

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Esta medida, sujeta a la aprobación definitiva de la alcaldesa, Karen Bass, se enmarca en los objetivos del Ayuntamiento por alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2035 y proteger la salud pública de los residentes en los vecindarios adyacentes a las zonas de extracción.

Asimismo, esta lucha institucional contra la producción petrolífera reactiva una orden del Consejo Municipal de Los Ángeles en marzo de 2022 que prohibió la perforación de nuevos pozos de gas y petróleo en la ciudad, y ordenó eliminar gradualmente todas las perforaciones existentes en los próximos 20 años.

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Pese a haber salido adelante, la medida fue anulada en septiembre de 2024 por un tribunal, que concluyó que la ciudad carecía de competencias frente a la regulación estatal.

La firma de esta prohibición se produjo tras más de una década de pedidos de las comunidades que albergan los pozos petroleros para que la ciudad tome medidas.

Más de medio millón de residentes del condado de Los Ángeles viven a menos de un kilómetro de un pozo de petróleo activo. EFE